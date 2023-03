Paris (www.aktiencheck.de) - Die Turbulenzen im US-amerikanischen Bankensektor lösten eine Flucht in sichere Häfen aus, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". WKN 965407 ) um zwei Prozent an Wert gewonnen und die Gemeinschaftswährung im Tief auf knapp über 0,97 Franken auf den tiefsten Stand seit Mitte November gedrückt. Doch dann habe die angeschlagene und mit einer tiefen Vertrauenskrise kämpfende Credit Suisse dem Franken zu schaffen gemacht. Es sei die Schweizerische Nationalbank höchstselbst gewesen, die das einstige eidgenössische Vorzeige-Geldhaus vor dem Absturz ins Bodenlose habe retten müssen.Die Schweizerische Nationalbank dürfte unabhängig von der US-Bankenkrise auf Kurs bleiben. Angesichts einer Inflation, die sich zunehmend dem Höchstwert von 3,5 Prozent nähere, der zuletzt im August 2022 verzeichnet worden sei, dürften die Hüter des Franken in der kommenden Woche den Leitzins um 50 Basispunkte auf 1,5 Prozent anheben. Die Europäische Zentralbank habe bereits vorgelegt und an diesem Donnerstag die Leitzinsen um 50 Basispunkte auf 3,50 Prozent erhöht. Da die krisengeschüttelte Credit Suisse gerettet scheine, könnte der Franken angesichts der anhaltenden Unsicherheit an den Finanzmärkten gegenüber dem Euro aber zunächst die Nase vorn behalten. (Ausgabe vom 17.03.2023) (20.03.2023/ac/a/m)