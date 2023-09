Paris (www.aktiencheck.de) - Ob auf Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahressicht: Der Schweizer Franken hat gegenüber dem Euro in sämtlichen Zeiträumen die Nase vorn, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Der Hauptgrund: Die Schweizerische Nationalbank lasse ihre Währung aufwerten und mache dadurch importierte Güter und Dienstleistungen günstiger. Dies drücke das Preisniveau und senke die Inflation. Mit 1,6 Prozent habe die Teuerung im August nicht nur deutlich niedriger als in der Eurozone gelegen, wo sie stabil bei 5,3 Prozent verharrt habe. Sie habe zudem zum dritten Mal in Folge unter der oberen Zielmarke der Nationalbank von 2 Prozent gelegen. Die Kerninflation, die die teils stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise ausklammere, sei sogar zum fünften Mal hintereinander auf 1,5 Prozent gesunken.



Da der weltweite Abschwung auch die Schweiz erfasst habe, die bereits seit dem Frühjahr stagniere, würden zunehmend mehr Beobachter die für diesen Monat angekündigte abschließende Leitzinserhöhung infrage stellen. Dies könnte eine weitere Aufwärtsbewegung des Franken zumindest unterbrechen, da die EZB erneut an der Zinsschraube drehen dürfte. Devisenanalysten würden allerdings davon ausgehen, dass die Schweizer Währung nicht mehr die Parität gegenüber dem Euro erreichen werde: Sollte der Franken zu schnell an Wert verlieren, dürfte die SNB intervenieren, munkele man im Markt. Mit Fremdwährungsbeständen von knapp 700 Milliarden Schweizer Franken sei die Nationalbank gut gerüstet. (Ausgabe vom 08.09.2023) (11.09.2023/ac/a/m)



