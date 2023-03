Berlin (www.aktiencheck.de) - Sie scheinen alles wegzustecken: Die Angst vor höher als gedacht steigenden Leitzinsen, die Ernüchterung durch höher als gedacht ausfallende Inflationsdaten - die Bullen bleiben eisern am Ball. Aber wenn man sich den Chart des EURO STOXX 50 ansieht, versteht man auch, warum, wie Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX erklärt.Zum einen könne das daran liegen, dass Kapital aus anderen Regionen zufließe, wo man davon ausgehe, dass Investments in der Eurozone das kleinere Übel seien, auch, wenn die Perspektiven grundsätzlich nicht ideal seien. Einfach, weil man sie andernorts als noch schlechter einstufe und Geld, das z.B. durch die weiter expansive Geldpolitik von Notenbanken wie die Chinas und Japans an den Aktienmarkt ströme und investiert werden wolle. Zum anderen sei es keineswegs eine Seltenheit, dass große Adressen wie z.B. Hedgefonds oder Banken im Eigenhandel auf Basis von computergesteuerten Handelsprogrammen einfach dem Trend folgen und den so lange aktiv verteidigen würden, wie er eben halte.Gut möglich sei, dass man gerade eine Kombination aus den beiden letztgenannten Möglichkeiten sehe. Internationales Kapital fließe in den EURO STOXX 50, habe dadurch den im Oktober begonnenen Aufwärtstrend initiiert, der dann durch die großen Summen zementiert werde, die auf rein chart- und markttechnischer Basis im Markt agieren würden und durch die hohe Hebelwirkung des Terminmarkts imstande seien, Trends verblüffend lange aufrechtzuerhalten. Wenn ein solcher Trend erst einmal brechen sollte, könne der Wind ganz schnell drehen. Und wenn man sich den EURO STOXX 50 im Chart auf Tagesbasis ansehe, erkenne man: Genau darum gehe es gerade. (03.03.2023/ac/a/m)