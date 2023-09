EZB beschließe zehnte Zinserhöhung in Folge



Beherrschendes Thema in dieser Woche sei denn auch die Entscheidung der Europäischen Zentralbank gewesen. Schon im Juli hätten die Tauben im EZB-Rat für unveränderte Zinsen plädiert, wie aus dem Ende August veröffentlichten Sitzungsprotokoll hervorgegangen sei. 23 der von Bloomberg befragten Analysten hätten mit unveränderten Zinsen gerechnet, während 21 von einer Zinsanhebung um 25 Basispunkte ausgegangen seien. Wer eine Zinspause erwartet habe, sei indes enttäuscht worden: Die Europäische Zentralbank habe ihren Leitzins am Donnerstag um weitere 25 Basispunkte auf 4,5 Prozent angehoben. Damit würden die Euro-Währungshüter Gefahr laufen, die strauchelnde Wirtschaft - und damit den EURO STOXX 50 - zusätzlich zu belasten. (15.09.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einem Zwischenhoch Ende Juli tritt der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) seit Ende Mai auf der Stelle und sucht nach neuer Orientierung, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertfikate weekly".Am Mittwoch sei Europas wichtigster Aktienindex auf ein neues Monatstief abgerutscht, das nun bei knapp unter 4.200 Punkten liege. Der misslungene Monatsauftakt passe gut ins Bild, da der September traditionell als herausforderndster Börsenmonat gelte. Der Mix aus steigenden Zinsen, einer mit zuletzt 5,3 Prozent hartnäckig hohen Inflation in der Eurozone und schwachen Konjunkturdaten zehre an den Nerven der Anleger. Hinzu komme das neue 10-Monats-Hoch beim Ölpreis. Mit 93 Dollar sei ein Barrel Rohöl der Nordsee-Sorte Brent am Donnerstag so teuer gewesen wie seit November vergangenen Jahres nicht mehr. Die Sorge der Börsianer: Steigende Petro-Preise könnten über höhere Produktions- und vor allem Treibstoffkosten den Kampf gegen die Inflation erschweren.