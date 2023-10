"Der letzte Versuch, sich doch noch nach oben abzusetzen, scheiterte Mitte Oktober im Bereich der mittlerweile als Widerstand fungierenden Zone 4.198/4.211 Punkte. Zugleich wurde dadurch die Ende Juli etablierte Abwärtstrendlinie bestätigt. Dass sich der Index danach auf ein neues Verlaufstief innerhalb des noch jungen Abwärtstrends zurückzog, war folgerichtig", fasst Gehrt zusammen. "Aber die vorgenannte Zone 3.981/4.035 Punkte, die sich aus dem März-Tief und dem Zwischenhoch vom vergangenen Dezember zusammensetzt, hielt erst einmal. Mit Blick auf die auf Tagesbasis bereits wieder leicht überverkaufte Markttechnik, hier im Tageschart der Stochastik-Oszillator, eine grundsätzlich gute Basis, um einen erneuten Anlauf an die Abwärtstrendlinie zu versuchen."



Aber was, wenn die Käufer nicht kämen oder aber die Short-Seller, sprich die Bären, sie einfach überrennen würden? Darauf antworte Gehrt: "Dann wird die Sache richtig interessant, denn auch, wenn diese aktuell gehaltene Zone wichtig ist: Ein anderer, darunter wartender Bereich hat eine deutlich höhere Bedeutung. Dazu muss man sich den europäischen Leitindex in einem langen Zeitraster ansehen, hier in einem Chart auf Monatsbasis. Damit sehen wir das Gesamtbild, das im Getümmel des Tagesgeschäfts gerne mal unter den Tisch fällt. Und dieses Gesamtbild ist eines, das andeutet, dass der EURO STOXX 50 auf eine Unterstützungszone zusteuert, die zwar äußerst massiv wirkt. Aber falls sie fallen sollte, würde sie aus charttechnischer Sicht eine Menge Abwärtspotenzial freisetzen das, weil viele große Adressen diese Zone zweifellos längst im Auge haben, auch leicht ausgelotet werden könnte."



Es gehe Gehrt um den Bereich zwischen 3.836 und 3.901 Punkten, der sich aus einer Reihe von markanten Zwischenhochs zusammensetze, die zwischen 2008 und 2020 entstanden seien. Etwas tiefer, bei aktuell 3.790 Punkten, verlaufe dann noch die 1.000-Tage-Linie, die man zu dieser Zone hinzurechnen sollte. "So wirklich weit sind wir von diesem Bereich nicht mehr entfernt. Und wir sehen: Sollte diese Zone fallen, wäre grundsätzlich Luft bis an das Tief vom Frühherbst letzten Jahres bei 3.250 Punkten. Und ich vermute, dass so mancher einen solchen Level nicht für absurd übertrieben halten dürfte, denn: Dort begann die große Rally, die den EURO STOXX 50 bis zum Juli rasant nach oben trieb. Sie basierte auf Erwartungen, die sich nicht erfüllt haben. Moderate Leitzinserhöhungen und erste Zinssenkungen noch 2023? Daraus wurde ebenso wenig wie aus der vermeintlichen Gewissheit, dass die höheren Zinsen die Inflation schnell auf einen harmlosen Level zurückdrängen werde. Auch eine trotzdem solide Wirtschaft sehen wir in der Eurozone nicht, in Deutschland schon mal gar nicht. Woran sich die Bullen zuletzt noch klammerten, waren die Gewinne der großen Unternehmen, die trotz dieser grundsätzlich kritischen Rahmenbedingungen stabil blieben oder sogar weiter zulegten. Aber diese letzte Bastion des Optimismus bröckelt gerade. Eine ganze Reihe von EURO STOXX 50-Unternehmen enttäuschte mit der aktuellen Bilanz und/oder dem Ausblick. Und es sind die Branchen, die man bislang als immun ansah, die da wackeln, z.B. die Autobauer oder die Luxusgüterkonzerne. Wenn das, was man als Argument für diese Rallye vom Tief des vergangenen Herbsts aus ansah, nicht aufging, warum sollte der Index also nicht grundsätzlich dorthin zurückfallen können? Achten Sie daher nicht nur auf den aktuellen Supportbereich. Wichtiger ist diese Zone zwischen 3.790 und 3.856 Punkten, zwischen 1.000-Tage-Linie und den Zwischenhochs vom Februar und Mai 2008. Wenn dieser Bereich fallen sollte, könnten sich Schleusen öffnen. Mit Long-Positionen sollte einen das aber ohnehin nicht auf dem falschen Fuß erwischen, denn erst, wenn der EURO STOXX 50 die Zone 4.198/4.211 Punkte und mit ihr dann auch die Abwärtstrendlinie überwindet, hätten Long-Trades hier grünes Licht." (27.10.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) bewegt sich zwar in einem intakten Abwärtstrend, hielt aber zuletzt die wichtige Unterstützungszone 3.981/4.035 Punkte, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Das biete Chancen für eine Gegenreaktion nach oben. Aber auch, wenn diese Zone breche: Richtig spannend werde es erst eine Etage tiefer, erkläre Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für LYNX.