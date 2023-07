"Normalerweise sagt man, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Widerstands- oder Unterstützungszone zu durchbrechen, mit jedem Anlauf zunimmt. Was logisch ist. Denn je öfter ein Kurs eine solche markante Zone attackiert, desto klarer wird denen, die dort dagegenhalten, dass die Gegenseite nicht aufgibt. Das führt dazu, dass das Lager der Verteidiger sukzessiv kleiner wird und dadurch die Chance auf einen Ausbruch steigt", erkläre Gehrt. Soweit die Theorie, doch der Marktexperte sehe zwei Probleme.



Zum einen sei es für ihn offensichtlich, dass alle vier Anläufe an diese auf die beiden markanten Hochs vom Herbst/Winter 2021/2022 zurückgehende Widerstandszone nicht aus Überzeugung, in Kürze viel höhere Kurse zu sehen, entstanden seien. Denn dreimal habe der europäische Leitindex diesen Bereich zu den Abrechnungsterminen an der Terminbörse vom April, Mai und Juni und dann, beim vierten Mal, zum Halbjahresultimo touchiert. "Dreimal hatten große Akteure an der Terminbörse das Ziel, die Abrechnung auf einem höchstmöglichen Niveau stattfinden zu lassen. Dreimal waren sie erfolgreich, aber jedes Mal fiel der Index gleich wieder zurück. Das macht deutlich, dass es sich dabei um auf diese Termine reduziertes Kalkül handelt und nicht um etwas, das darüber hinaus reichen und den EURO STOXX 50 nachhaltig höher tragen würde. Und beim vierten Mal waren es die institutionellen Investoren, die mit dem altbekannten Window Dressing ihre Performance werbewirksam zum Stichtag des Halbjahresendes optimieren wollten. Was aber ebenso wenig eine Basis für einen tragfähigen Ausbruch ist."



Der zweite kritische Aspekt sei für Gehrt, dass der EURO STOXX 50 eigentlich auf diesem hohen Niveau gar nichts verloren hätte. "Die Rahmenbedingungen sind klar bärisch. Und so langsam wird sogar eher optimistischen Tradern klar, dass sich das nicht in Kürze ändern kann, dazu ist die Zwickmühle in Form von Inflation, hohen Zinsen und Rezession zu massiv", meine der Marktexperte. Seinen hohen Level habe der Index ebenso wie die regionalen Blue Chip-Indices der Eurozone-Länder vor allem der zum vierten Quartal 2022 begonnenen Übergewichtung der Eurozone durch große US-Fonds zu verdanken. "Diese steht aber eben fundamental auf einer Leiter ohne Sprossen. Angesichts der Schere zwischen dem breiten US-Markt außerhalb des NASDAQ und dem EURO STOXX 50 und dem Umstand, dass man die US-Wirtschaft in Krisenzeiten als robuster einordnen müsste, könnte sich diese Schere jederzeit zu Ungunsten des EURO STOXX 50 schließen." (05.07.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der EURO STOXX 50 hat am Halbjahresultimo zum vierten Mal innerhalb von drei Monaten die Widerstandszone 4.396/4.415 Punkte angelaufen, so die Experten von LYNX Broker.Reiche das, um die dort im Markt liegenden Verkaufsorders abzuräumen und auszubrechen? Oder drehe er zum vierten Mal ab? Auf diese Frage gehe Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX ein.