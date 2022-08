Paris (www.aktiencheck.de) - Mit einem Plus von mehr als 7 Prozent war der vergangene Börsenmonat der stärkste Juli seit vielen Jahren, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Trendwende oder Bärenmarktrally?Aufgrund der aktuell komplexen Gemengelage sei eine Prognose zum weiteren Verlauf schwierig. Würden optimistische Börsianer im jüngsten Anstieg des EURO STOXX 50 eine Trendwende sehen, handele es sich für Skeptiker nur um eine Bärenmarktrally, also eine Aufwärtsbewegung innerhalb eines intakten Abwärtstrends. Positiv stimme aber: Die laufende Berichtssaison zeige, dass es den meisten Unternehmen nach wie vor gut gehe. Die Quartalszahlen seien oft besser ausgefallen als erwartet. Dies wecke Hoffnungen, wonach der Abschwung nicht so schlimm werde wie befürchtet. Auf der anderen Seite würden die Notenbanken wohl weiterhin die Inflation reduzieren wollen - und dies wiederum könnte vor allem hoch verschuldeten Unternehmen zu schaffen machen. Der EURO STOXX 50 könnte das Schlimmste überstanden haben, sei aber auch vor weiteren Kursdellen wohl nicht gefeit. (05.08.2022/ac/a/m)