Paris (www.aktiencheck.de) - Eine Erholung der Bankenaktien sowie erfreuliche Konjunkturdaten haben dem EURO STOXX 50 eine freundliche Woche beschert, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Während die Marktteilnehmer angesichts der weiter schwelenden Bankenkrise auf eine künftig eher lockere Gangart der Notenbanken hoffen würden, bewege sich der EURO STOXX 50 gegenwärtig in der Mitte des langjährigen fairen Bewertungsbandes. Die Konsens-Gewinnschätzungen der Unternehmen für die kommenden zwölf Monate würden dabei eine Stagnation der Nettoergebnisse unterstellen. Verglichen mit früheren Zyklen zeige dies, dass die Gewinnprognosen bereits eine Rezession einbeziehen würden. Weitere Abwärtsrevisionen sollten sich daher in Grenzen halten.Dennoch sei es für eine Entwarnung zu früh. Anleger seien gut beraten, zunächst mit einer Phase anhaltender Nervosität und entsprechend starken Kursschwankungen zu rechnen. Eine nachhaltige Stabilisierung sei wohl erst dann zu erwarten, wenn weitere Negativbotschaften aus dem Bankensektor ausbleiben würden. (31.03.2023/ac/a/m)