Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem der bisherige Jahresverlauf von einer Konsolidierung geprägt war, schaltete der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) in der vergangenen Woche wieder einen Gang hoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit könne die vorangegangene Verschnaufpause als idealtypische Pullback-Bewegung an die alten Ausbruchsmarken bei 4.400 Punkten interpretiert werden. Gleichzeitig bilde die Kursentwicklung der letzten zwölf Monate eine klassische Schiebezone. Die dynamische, weiße Kerze der vergangenen Woche sorge somit für eine mehrfache Bestätigung der konstruktiven Chartlage, zumal die europäischen Standardwerte mit 4.639 Punkten erneut ein neues Mehrjahreshoch erreicht hätten. Genau genommen notiere der EURO STOXX 50 inzwischen auf dem höchsten Stand seit 2001. Das Kursziel - abgeleitet aus der zuvor beschriebenen Tradingrange - lasse sich auf rund 4.800 Punkte taxieren. Bis zum bisherigen Allzeithoch von 5.522 Punkten aus dem Jahr 2000 sei es aber noch ein ganzes Stück. Auch unter Risikogesichtspunkten biete der aktuelle Kursverlauf Anlegern eine wichtige Orientierungshilfe: So könne das "Hammertief" der abgelaufenen Woche (4.381 Punkte) in Kombination mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 4.337 Punkten) als engmaschige Absicherung herangezogen werden. (30.01.2024/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Euro Stoxx 50



mehr >