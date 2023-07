Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei gut 4.400 Punkten hat die Marktteilnehmer beim EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) in den letzten Wochen und Monaten immer wieder der Mut verlassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Barriere falle zudem lehrbuchmäßig mit den Verlaufshochs vom November 2021 und vom Januar 2022 bei 4.415/4.396 Punkten zusammen. Für ein prozyklisches Kaufsignal müssten die europäischen "blue chips" demnach den beschriebenen "Deckel" lüften. Aktuell gehe es aber vielmehr darum, die Ausprägung einer Topformation zu verhindern. Dem Tief von Ende Mai bei 4.211 Punkten komme in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle zu. Schließlich würde ein Abgleiten unter dieses Level die diskutierte obere Umkehr vervollständigen und ein rechnerisches Abschlagspotenzial von 200 Punkten aktivieren. Das "bearish engulfing" - also ein negatives Kerzenmuster - der abgelaufenen Woche, sowie die nach unten drehenden Indikatoren (z. B. RSI, MACD) würden das Risiko einer Trendwende untermauern. Bei einer negativen Weichenstellung rücke die runde 4.000er-Marke wieder in den Fokus - ein Niveau, welches in den letzten Jahren immer wieder eine Rolle gespielt habe, zuletzt im März 2023. (10.07.2023/ac/a/m)

