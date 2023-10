"Dieses Phänomen einer Erkenntnis-Lawine, wie man das nennen könnte, ist uralt, so etwas haben wir in den vergangenen Jahrzehnten öfter beobachtet. Erst nimmt man die Risiken nicht wahr, bzw. wer sie erkennt, blendet sie aus, solange der Markt sich hält oder sogar steigt. Doch in dem Moment, in dem erste, größere Abgaben den Trend ins Wanken bringen, wankt mit ihm auch die Ignoranz gegenüber dem Risiko. Erste, überschaubare Abgaben führen zu weiteren, größeren Verkäufen und die Lawine beginnt, ins Tal zu rollen. Nahezu immer viel später, als man das von der Logik her erwarten könnte, aber dann nicht selten umso heftiger."



Für den Experten sei daher die Frage: Komme es auch diesmal so, sprich müsse man sich darauf einstellen, dass die Lawine gerade erst ins Rollen gekommen sei und auf der Unterseite jetzt nichts mehr unmöglich sei? Oder gebe es nicht doch eine Supportzone, die so massiv sei, dass die Bären dort ihre Short-Positionen schließen und die Bullen nicht widerstehen könnten, zuzugreifen?



"Das Problem mit der Suche nach sicheren Ankerpunkten ist, dass so etwas in einem Umfeld, in dem aus vorherigem, sturen Ausblenden jetzt ein nahezu panischer Fokus auf negative Faktoren wurde, immer mit einem vielleicht versehen werden muss. Einfach, weil ein abwärts gerichteter Markt immer emotionaler läuft als ein Aufwärtstrend. Das bedeutet: Das "kann", welches man ohnehin immer bei charttechnischen Unterstützungen und Widerständen in Bezug auf deren Einfluss auf den kommenden Kursverlauf verwenden muss, muss in Phasen, in denen Nervosität das Geschehen bestimmt, besonders dick unterstrichen werden."



Trotzdem zeige ein Blick auf den Chart, dass es eine Supportzone gäbe, die imstande sein könnte, zuerst den EURO STOXX 50 und im Erfolgsfall auch die Stimmung aufzufangen und im Idealfall nach oben zu drehen. "Wir sehen diesen Bereich im Chart auf Tagesbasis: Es geht um die Zone um 4.000 Punkte, flankiert durch das März-Verlaufstief bei 3.981 Punkten und das Dezember-Verlaufshoch bei 4.035 Zählern. Da der EURO STOXX 50 aus markttechnischer Sicht bereits recht überverkauft ist, wäre das ein Bereich, der das bärische Lager dazu motivieren könnte, Short-Trades sukzessiv zu schließen, was die Kurse stützen würde."



Für Gehrt gebe es dabei jedoch ein großes Aber: "Dass der europäische Leitindex gerade erst an der die Nackenlinie des großen Topps definierenden Widerstandszone 4.175/4.211 Punkte nach unten abdrehte, die US-Indices ebenso kräftig unter Druck stehen und die Anleihe-Renditen mit ihrem rasanten Anstieg Zins- und Inflationssorgen manifestieren, macht diese Zone eben nur zu einem möglichen Kursziel der Bären. Ob aus einem solchen Ziel dann nicht womöglich doch nur eine Etappe wird, wird man erst sehen, wenn der EURO STOXX 50 dort angekommen ist, daher: Greifen Sie auf der Long-Seite derzeit besser nicht gar zu sorglos in ein fallendes Messer!" (04.10.2023/ac/a/m)







