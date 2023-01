Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Paris (www.aktiencheck.de) - Beim EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) ging die Jahresanfangsrally zunächst auch in der dritten Handelswoche weiter, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Bis auf knapp 4.200 Punkte sei der europäische Premiumindex am Mittwoch vorgerückt, ehe Sorgen vor einer Rezession die Kurse gedrückt hätten. Die jüngst veröffentlichten US-Konjunkturindikatoren zu Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung und Einzelhandelsumsätzen hätten gleichermaßen die Erwartungen verfehlt und auch die Stimmung auf dem alten Kontinent verdorben. Einer der Haupttreiber für die steigenden Kurse war - und ist auch weiterhin - die Geldpolitik, so die Analysten der BNP Paribas. Marktteilnehmer würden hoffen, dass die Europäische Zentralbank auf ihrer nächsten Sitzung im Februar den Leitzins lediglich um 25 Basispunkte anheben werde - und nicht wie bislang erwartet um 50 Basispunkte.



Derweil zeige ein Blick auf die Markbreite, dass der Aufschwung von vielen Titeln getragen werde. Dabei gelte: Je mehr Aktien gestiegen seien, desto nachhaltiger sei der Aufschwung. Beim breit gefassten Börsenbarometer EURO STOXX 600 habe dieser Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien deutlich angezogen. Nicht nur Charttechniker sähen darin einen unterstützenden Faktor. Dass die seit Mittwoch schwächere Tendenz nicht in einer Baisse münden müsse, zeige auch die aktuelle Umfrage der Bank of America. Danach hätten in der vergangenen Woche rund ein Drittel der 253 befragten internationalen Fondsmanager Aktien untergewichtet. Sie würden mehr Bargeld als üblich halten. Würden die Kurse wieder nach oben drehen, dürfte ein Teil dieses Kapitals auch in die Aktienmärkte fließen - und den Aufwärtstrend verstärken. (20.01.2023/ac/a/m)



