Ausblick: Mit dem gestrigen Schlusskurs bei 4.298 sei der EURO STOXX 50 wieder unter die 4.300er Schwelle gefallen.



Das Long-Szenario: Um an die vormalige Aufwärtstendenz anzuknüpfen, müsste der Index zunächst wieder über die 4.300er Marke steigen. Gelinge der Re-Break, wäre der Weg bis zum März-Hoch bei 4.324 Punkten frei. Könnten die Notierungen diese Hürde überwinden, würde das aktuelle 2023er Top bei 4.347 in den Fokus rücken. Nach dem Sprung auf eine neue Jahresbestmarke könnten die nächsten Widerstände dann am 2022er Januar-Hoch bei 4.396 bzw. am 2021er November-Top bei 4.415 vermerkt werden.



Das Short-Szenario: Falle der Index hingegen weiter zurück, sollte auf das 2022er Februar-Top bei 4.259 geachtet werden. Unterhalb dieses Niveaus würde sich der GD50 (aktuell bei 4.220) zusammen mit der Haltelinie bei 4.215 und der 4.200er Marke als Auffangzone anbieten. Würden die Kurse dort nicht nach oben drehen (Stichwort Pullback), müsste danach ein Test des Volumenmaximums bei 4.170/4.160 einkalkuliert werden. Ein Schlusskurs unterhalb des Levels mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er Tief dürfte schließlich eine Ausweitung der Verkäufe bis an den mittelfristigen Durchschnitt begünstigen, der aktuell bei 4.092 verlaufe. (06.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der EURO STOXX 50-Index am Dienstag ein neues Jahreshoch markieren konnte, ging es gestern um 0,4% zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der Euro STOXX 50 noch am 20. März unter die mittelfristige 100-Tage-Linie auf das Monatstief bei 3.981 gefallen sei, seien die Kurse anschließend wieder nach oben gedreht. In einer fünftätigen Gewinnserie habe der Index dabei in der vergangenen Woche 4,5% zugelegt und auch für den Monat März mit +1,8% ein positives Gesamtergebnis erzielt. Zum Start in den April hätten sich die Notierungen am Dienstag sogar noch auf ein neues Jahreshoch bei 4.347 Zählern geschraubt, hätten danach aber eine Verschnaufpause eingelegt.