Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Anhand des Wochencharts der europäischen Standardwerte hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zuletzt die großen, strategischen Stellschrauben für den EURO STOXX 50® (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) abgesteckt.



Während die 38-Wochen-Linie (akt. bei 3.828 Punkten), diverse alte Hoch- und Tiefpunkte sowie zwei unterschiedliche Fibonacci-Retracements (3.844/3.867 Punkte) den entscheidenden Signalgeber auf der Oberseite markiert hätten, hätten die Analysten seinerzeit die Kreuzunterstützung aus dem langfristigen 200-Wochen-Durchschnitt und dem alten Abwärtstrend seit Beginn des Jahres (akt. bei 3.596/3.592 Punkten) hervorgehoben. Mittlerweile habe das Aktienbarometer die untere Signalmarke gerissen - eine Weichenstellung, welche für einen echten charttechnischen Nackenschlag sorge. Dieses negative Preissignal falle in eine saisonal herausfordernde Phase. Zum einen handle es sich beim September um den historisch betrachtet schwächsten Börsenmonat des Jahres, zum anderen würden auch der Dekaden- und der US-Präsidentschaftszyklus in den kommenden Wochen die Gefahr eines erneuten Rückschlags signalisieren. Die bisherigen Jahrestiefs bei 3.387/3.357 Punkten würden in dem beschriebenen Umfeld den nächsten Rückzugsbereich abstecken. (02.09.2022/ac/a/m)



