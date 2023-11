"Sieht man sich den europäischen Leitindex in einem ganz langfristigen Chart auf Monatsbasis an, wird umgehend klar, dass das bullische Lager nur zwei Möglichkeiten hat: Entweder effektiv gegen den Abgabedruck ankämpfen oder tief in die Bredouille geraten. Der Chart zeigt, dass der EURO STOXX 50 im Sommer genau da nach unten abgedreht hat, wo er nicht hätte abdrehen dürfen, wenn es nach den Bullen ginge, nämlich sehr nahe an der oberen Begrenzung des übergeordneten, 2009 etablierten Aufwärtstrendkanals, der derzeit mit den beiden Topps des Jahres 2007 im Bereich 4.501/4.573 Punkte den massivsten Widerstand bildet, den man sich nur ausmalen kann. Bis 4.491,51 Punkte ging es Ende Juli nach oben. Aber in einem Umfeld, das für steigende Unternehmensgewinne ungünstiger nicht sein könnte, endete der damit einhergehende Ausbruch aus der vorherigen, monatelangen Handelsspanne zwischen den Bereichen 4.198/4.211 und 4.396/4.415 Punkte als Bullenfalle."



Zu viele Akteure seien Gehrts Meinung nach dort oben zu dem Schluss gekommen, dass man sich bessere Kurse zum Abbau von Positionen nicht wünschen könne - bei Rahmenbedingungen wie diesen. Damit sei die Saat für eine kräftige Abwärtsbewegung ausgebracht gewesen, die allemal auch als langfristige Trendwende enden könnte. Oder hätte enden können?



"Wenn es nach dem bullischen Lager geht, sollte die Formulierung 'hätte enden können' richtig sein. Und ja, immerhin gelang es, den EURO STOXX 50 knapp oberhalb der Linie abzufangen, unter der es dann richtig kritisch geworden wäre. Wir sehen im Chart auf Tagesbasis, dass der Index hauchdünn über der Supportzone 3.981/4.035 Punkte, die das untere Ende der Handelsspanne 2023 (von den allerersten Tagen im Januar abgesehen) ausmacht, nach oben drehte. Wäre das nicht gelungen, wäre der Weg in die im Monatschart zu sehende, wichtige Unterstützungszone 3.836/3.905 Punkte frei geworden. Knapp darunter wartet noch bei 3.800 Punkten die 1.000-Tage-Linie und darunter wiederum: Nichts. Nichts bis zum Tief von Ende September/Anfang Oktober 2022 bei 3.250 Punkten. Und wenn man sich überlegt, dass die Erwartungen, die Basis der im vergangenen Herbst bei 3.250 Punkten losgetretenen, wilden Kaufwelle waren, allesamt nicht eingetreten sind, sprich die Inflation noch zu hoch und das Wachstum in der Eurozone dahin ist und die Leitzinsen höher liegen als man damals dachte und vermutlich längere Zeit hoch bleiben, muss man aus bullischer Sicht fürchten: Viele Akteure könnten sich diesen Chart anschauen, ihn mit der Realität vergleichen und zu dem Schluss kommen, dass man im Fall eines Ausstiegs beim Bruch der jetzt erst einmal verteidigten Unterstützungszone 3.981/4.035 Punkte immer noch einen guten Verkaufskurs bekäme."



Für Gehrt sei diese Sorge mit dem Aufwärtsschwenk des Index erst einmal vom Tisch. Das Ziel der Käuferseite müsse sein, einen erneuten Test dieser jetzt gehaltenen Zone, die das Tor zu weiteren Abschlägen darstelle, nachhaltig zu verhindern. "Dazu wäre die Rückeroberung des am Donnerstag sogar schon für einen Tag überbotenen Bereichs 4.198/4.211 Zähler ideal. Denn in einem Umfeld der Unsicherheit klammern sich genug Anleger an den Trend statt an die Fakten, um dann sogar ans obere Ende der Handelsspanne und, wenn es ideal läuft, erneut darüber hinauszukommen. Die Achillesferse der Bullen ist aber, dass derzeit nichts auf ihrer Seite der Waagschale liegt als der unbedingte Wille, eine mittelfristig relevante Abwärtswende zu verhindern und die Hoffnung, dass genug Anleger mitziehen, um das auch sicherzustellen. Und da das bärische Lager das natürlich sehr wohl weiß, sollte man mit Long-Positionen auch dann, wenn der EURO STOXX 50 die jetzt umkämpfte Zone mit charttechnischem Ziel 4.396/4.415 Punkte überwindet, immer mit einem offenen Auge schlafen." (13.11.2023/ac/a/m)





