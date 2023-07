Dreimal nacheinander habe diese Abrechnung genau in der bis in die Zeit Ende 2021/Anfang 2022 zurückgehenden Widerstandszone 4.396/4.415 Punkte stattgefunden. Jetzt sei der EURO STOXX 50 erneut in diese Zone gelaufen. Aber diesmal schon über eine Woche vorher, also ungewöhnlich früh. Was könnte dahinterstecken?



"Auch im April war der Index schon eine Woche vor der Abrechnung in diesem Bereich angekommen und konnte dann "verriegelt" werden, d.h. es gelang, ihn in dieser Zone zu halten. Mit großen Kauforders knapp unter und Verkaufsorders knapp über dieser Zone eine für große Adressen machbare Übung. Aber so etwas kann auch schiefgehen. Und wenn man sich mit einer komplexen, großen Positionierung auf die Abrechnung in einem bestimmten Kursbereich eingestellt hat und dieser dann kurz davor doch noch deutlich verlassen wird, muss das alles umgehend und für reichlich Kapital gehedgt werden. So etwas vermeidet man, wenn irgend möglich."



Für den Experten wäre allerdings auch noch etwas anderes denkbar: "Nämlich, dass diese Big Player diesmal bewusst versuchen, den EURO STOXX 50 aus dieser Zone nach oben herauszubringen. Denn nach drei Abrechnungen in diesem engen Kursbereich, was ja extrem ungewöhnlich ist, könnten viele andere Akteure genau deswegen Call-Optionen mit Basispreisen über 4.400 Punkten verkauft haben in der Erwartung, dass diese dann wertlos verfallen und sie den eingenommenen Preis der verkauften Optionen als vollen Gewinn einstreichen werden. Würde der EURO STOXX 50 nach oben ausbrechen, würden diese Stillhalter von Call-Optionen heftig zur Kasse gebeten. Angenommen, die Big Player hätten zuvor auch noch Put-Optionen mit Basis über 4.400 an Anleger verkauft, die ebenso sicher waren, dass der Index auch diesmal in der bisherigen Abrechnungszone bleibt und zugleich selbst Call-Optionen über dieser Zone gekauft, würde man gleich doppelt gewinnen."



Das sei laut Gehrt nur eine Möglichkeit, aber eine, bei der es sich lohne, sie im Auge zu behalten. "Sicher, es könnte ebenso wie im April eine Woche lang Wassertreten folgen oder aber, falls auf einmal bad news die Pläne verhageln, ganz anders kommen. Wenn es um die Terminbörse geht, muss man noch mehr als sonst in Bezug auf die Börse hervorheben: Unverhofft kommt oft."



Für den Experten gebe es jedoch auch ein Aber: "Angenommen, es käme zu einem solchen Ausbruch über diesen Bereich 4.396/4.415 Punkte, sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass diese Terminbörsen-Abrechnung am Freitag der Grund dafür sein kann und mehr womöglich eben nicht. Was hieße: Nach dieser Abrechnung könnte es genauso wie in den Monaten April, Mai und Juni umgehend wieder abwärts gehen und ein rein charttechnisch womöglich signifikant wirkender Befreiungsschlag als Bullenfalle enden, daher ist jetzt Vorsicht angebracht!" (17.07.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Zum fünften Mal seit Mitte April ist der EURO STOXX 50 jetzt in der Widerstandszone 4.396/4.415 bei Punkten angekommen, so die Experten von LYNX Broker.Bislang sei das zu drei Abrechnungen am Terminmarkt und zum Halbjahresultimo der Fall gewesen. Diesmal wäre man früh dran - wolle man etwa den Ausbruch wagen? Dieser Frage widme sich Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Am Freitag dieser Woche wede wieder abgerechnet. Auch, wenn Optionen in Europa nicht mehr den Stellenwert hätten wie in den USA, gehe es hier bei den dann auslaufenden Optionen auf Einzelaktien und auf Indices wie den EURO STOXX 50 um gewaltige Summen, die dort verdient oder verloren werden könnten. Dabei gelte, wie immer an der Börse: "Wer die schwereren Geschütze auffährt, sprich mit dem höchsten Kapitaleinsatz agiert, entscheidet, in welcher Region diese Derivate abgerechnet werden. Und bei den großen Akteuren am Terminmarkt sind Positionen im Rennen, bei denen es sich oft lohnt, den Markt durch aktive Käufe oder Verkäufe in die Richtung zu bugsieren, in der für diese Trader der größte Gewinn bei der Optionsabrechnung herausspringt", erkläre Gehrt.