Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Herbst vergangenen Jahres haben die europäischen Standardwerte exakt auf Basis der langfristigen Glättung der letzten 200 Monate (akt. bei 3.268 Punkten) die Kurve bekommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seither sei dem EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) eine dynamische Erholung gelungen. Diese Kursentwicklung schlage sich inzwischen in einem neuen MACD-Kaufsignal nieder. Und auch die Relative Stärke nach Levy befinde sich wieder im Aufwärtsmodus. Charttechnisch stehe nach der Rückeroberung einer alten, aus dem Jahr 2011 stammenden, Trendlinie (akt. bei 4.272 Punkten) die nächste wichtige Barriere im Blickpunkt. Gemeint sei der Widerstand in Form des Mehrjahreshochs vom November 2021 bei 4.415 Punkten. Ein neues Verlaufshoch würde nochmals für einen Stärkebeweis sorgen, zumal dann die Kursentwicklung seit Anfang vergangenen Jahres als "V-förmiges" Kursmuster zu interpretieren wäre. Im Erfolgsfall definiere das 2007er-Hoch bei 4.572 Punkten das nächste Anlaufziel. Für Rückenwind sorge derzeit die überzeugende Marktbreite der europäischen Dividendentitel. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich indes die o. g. Trendlinie als Absicherung auf der Unterseite an. (21.04.2023/ac/a/m)



