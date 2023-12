Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dem EURO STOXX 50® ( ISIN EU0009658145 WKN 965814 ) könnte per Jahresultimo ein ganz besonderes Ausrufezeichen gelingen: Nämlich der höchste Jahresschlusskurs seit dem Jahr 2000!, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Bei einer Schlussnotiz oberhalb der Marke von 4.400 Punkten könnten Anlegerinnen und Anleger tatsächlich einen Haken dahinter machen. Diese Schlüsselmarke sei aber noch aus einem anderen Grund wichtig. Schließlich hätten die europäischen Standardwerte in diesem Dunstkreis 2023 sowie in den Jahren 2022 und 2021 immer wieder wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Charttechnisch liege auf Monatsbasis eine "Tasse-Henkel-Formation" vor, welche bei einem Sprung über die Schlüsselmarke von 4.400 Punkten endgültig abgeschlossen wäre. Ab diesem Niveau würden also Monats-und Jahreschart "Hand in Hand" gehen! Rein rechnerisch halte dieses Kursmuster ein Anschlusspotenzial von 1.150 Punkten bereit - mehr als ausreichend, um das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 5.522 Punkten langfristig ins Visier zu nehmen. Auf dem Weg in diese Region würden die horizontalen Barrieren bei 4.500 Punkten bzw. die Parallele zum Aufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 4.738 Punkten) wichtige Etappenziele markieren. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, die Lows und die 38-Monats-Linie bei rund 4.000 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. (08.12.2023/ac/a/m)