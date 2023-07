Dass diese Dividenden einrechnende Berechnungsweise viel ausmache, vor allem langfristig, sollte klar sein. Und sehe man sich den DAX ebenfalls als reinen Kursindex an, stelle man fest: Dem würden zum Ende 2021 erreichten Allzeithoch derzeit noch um die 5,5 Prozent fehlen. Es gebe also kein Aufholpotenzial, das dazu führen müsste, dass man die alte "Super-Hürde" aus dem Jahr 2007 als Sprungbrett zum 23 Jahre alten Allzeithoch ansehen müsste.



"Und als altes Hoch aus der Mottenkiste dürfte man die Widerstandszone aus dem Jahr 2007 eher auch nicht ansehen, dazu ist sie zu markant. Hinzu kommt, dass man sich darauf verlassen müsste, dass weiterhin alle so tun, als wären die Rahmenbedingungen bullisch, um hier nicht im Fall weiterer Käufe eher über kurz als über lang in kräftige Gewinnmitnahmen zu geraten, die den Ausbruch in eine Bullenfalle verwandeln. Immerhin hat dieser Ausbruch derzeit keine Argumente außer sich selbst, sprich das dadurch entstandene, positive Signal im Chart."



Denn weder habe die EZB angedeutet, dass die Zinserhöhungen jetzt "durch" wären, noch Zinssenkungen auch nur angedeutet. Für die Inflation habe man am Freitag zwar nur die Daten aus Deutschland gehabt, aber die seien wie erwartet hereingekommen: Inflation weiterhin viel zu hoch, positive Überraschung Fehlanzeige. Und die Quartalsbilanzen und Ausblicke, die bislang vorlägen, würden gemischt ausfallen. Da gebe es zwar viele Unternehmen, die weiterhin stark dastünden, viele aber auch nicht. Und nennenswertes Wachstum könnte man als bullischer Trader nicht vorwegnehmen, da zeichne sich momentan nichts am Horizont ab.



Ein EURO STOXX 50 auf dem höchsten Stand seit 2007 nehme daher ein äußerst positives Szenario vorweg, ohne dass man ernsthaft darauf setzen könnte, dass es so zeitnah dazu käme, dass die Akteure die Geduld bewahren und nicht anfangen würden, ihre Gewinne zu sichern. Und vielen sei das völlig klar, anderen womöglich nicht.



Was das bedeute, erkläre Gehrt wie folgt: "Man sollte man zumindest die Möglichkeit einkalkulieren, dass der Ausbruch gezielt angegangen wurde, um in einem Umfeld mit auf den Zug aufspringenden Tradern und frischem Sparer-Geld zur Monatswende genau die Kaufnachfrage zu haben, die man vorher nicht hatte. Die nötige Nachfrage, um seitens der großen Akteure Positionen zu Höchstkursen loswerden zu können, ohne wegen fehlender Käufernachfrage dadurch den Ast abzusägen, auf dem man sitzt. Kurz: Es muss nicht, könnte aber eine Bullenfalle werden." (31.07.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Ausbruch des EURO STOXX 50 im sechsten Anlauf irgendwann musste es ja gelingen, die Widerstandszone 4.396/4.415 Punkte zu überwinden, so die Experten von LYNX Broker.Doch sei das die Basis für eine kräftige Rally? Das sei offen, denn so frei wie es scheine, sei der Weg nach oben nicht, schreibe Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX."Zumindest den erfahrenen Tradern und den Entscheidern bei den großen Adressen dürfte kaum entgangen sein, dass es in diesem Fall heißt "nach der Hürde ist vor der Hürde". Denn schon bei 4.504 und 4.573 Punkten warten die beiden Hochs des Jahres 2007. Erst darüber wäre der Weg dann aus charttechnischer Sicht bis an das Rekordhoch frei, das der EURO STOXX 50 im März 2000 bei 5.495 Punkten markiert hatte", erkläre Gehrt.