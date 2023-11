Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach sechs negativen Wochenkerzen in Folge kam es in der abgelaufenen Woche zu einer dynamischen Gegenbewegung beim EURO STOXX 50® ( ISIN EU0009658145 WKN 965814 ), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Aus Sicht der Candlestickanalyse entstehe dadurch ein lehrbuchmäßiger "morning star". Ob nach diesem Kerzenmuster tatsächlich die Sonne aufgehe, liege charttechnisch vor allem an einer Rückeroberung der alten Tiefpunkte vom Juni, Juli und August bei 4.175/4.198/4.211 Punkten. Ein solcher Befreiungsschlag hätte noch eine weitere Konsequenz: Dann wäre auch der seit Anfang August bestehende Korrekturtrend (akt. bei 4.160 Punkten) endgültig Geschichte. Im Erfolgsfall stecke die 38-Wochen-Linie (akt. bei 4.271 Punkten) ein erstes Etappenziel ab. Perspektivisch über den Tellerrand hinausgeblickt, halten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt aber sogar ein Wiedersehen mit den Hochs bei 4.400 Punkten für realistisch. Der diskutierte Befreiungsschlag würde aber noch eine zusätzliche Dimension besitzen: So könne die Kursentwicklung der letzten Monate im Erfolgsfall zudem als "bullisher Keil" interpretiert werden. Rein rechnerisch halte dieses Kursmuster ein Anschlusspotenzial von rund 200 Punkten bereit. (06.11.2023/ac/a/m)