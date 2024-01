Doch beantworte ein Spruch wie "Hoffnungen brauchen keine Beweise" damit die Frage, wie es mit dem europäischen Leitindex in Sachen Trendrichtung weitergehe? Die Antwort laute leider Nein, wie Gehrt weiter ausführe.



"Damit wird nur klar, dass diejenigen, die bereits mit großen Erwartungen eingestiegen sind oder dies gerade tun, möglicherweise immun gegen eine in die Gegenrichtung laufende Realität sind, solange es da nicht zu wirklich erheblichen Bad News käme. Aber niemand könnte absehen, wie groß der Anteil der Akteure ist, die so denken. Was ist mit all denen, die momentan passiv sind und abwarten, was sich tut? Über deren Ansichten und Pläne wissen wir nichts. Wir wissen nicht einmal, ob dieser momentan inaktive Teil der Investoren in Kürze aktiv wird und ob diese Gruppe groß genug wäre, um Trends aufrechtzuerhalten oder im Gegenteil zu kippen. Damit ist hier eine Wildcard im Spiel, die es noch kniffliger macht absehen zu wollen, ob der EURO STOXX 50 mit dem Erreichen des 2007er-Hochs im Dezember ein Hoch markiert hat, das wir so schnell nicht wiedersehen. Oder ob die momentane Konsolidierung schon sehr bald dem nächsten Hausse-Impuls weicht."



Die Frage sei also: Wie gehe man damit um?



Dazu Gehrt: "Wer nicht hellsehen kann, ist schon mal äußerst gut bedient damit, das zu erkennen. Wer glaubt zu wissen, was übermorgen sein wird, tanzt auf dünnem Eis. Wer aber auf alles gefasst ist, steht auf festem Boden, weil man so imstande ist, flexibel und schnell zu reagieren, weil einen die eigene Meinung nicht ausbremst."



Was im Fall des EURO STOXX 50 hieße: "Sollte er das Dezember-Hoch bei 4.593 Punkten überwinden, kann das zwar als Bullenfalle enden, muss es aber nicht, daher wäre es gewagt, den Bullen in diesem Fall keine Chance einzuräumen und dagegen zu halten. Wichtig wäre nur, bei bestehenden oder neuen Long-Trades dann mit konsequenten Stopp-Loss zu arbeiten, die man, wenn man nicht so spekulativ vorgeht, dass selbst diese Zone zu weit weg ist, dorthin legt, wo die Bullen einen entscheidenden Rückschlag erleiden würden."



Das wäre unter die Supportzone 4.396/4.420 Punkte der Fall, von der sich der Index zuletzt ein wenig nach oben habe lösen können. "Wenn dieser Bereich klar und auf Schlusskursbasis fallen sollte, könnte genau das, die fallenden Kurse an sich, der Faktor werden, der blinde Hoffnungen hinreichend massiv zerrüttet, dass man dann auf der Short-Seite Chancen hätte. Aber noch ist eben offen, in welche Richtung es hinausgeht, daher wäre es ratsam, sich vor einer aus dem Bauch heraus geborenen Vorwegnahme der Entscheidung zu hüten." (10.01.2024/ac/a/m)







