"Die Schlüsselzone auf der Unterseite, auf die es aus charttechnischer Sicht jetzt ankommt, liegt bei 4.191 zu 4.198 Punkten und besteht neben der unteren Begrenzung der Handelsspanne aus der mittlerweile fast an diese Linie vorgerückten 200-Tage-Linie. Sollte der EURO STOXX 50 dort mit Schwung nach unten durchgehen, würde das den Verdacht erhärten, dass einige der großen Akteure (ob am Terminmarkt oder am Kassamarkt, wäre da nicht entscheidend) ihre Strategie verändert haben. Ob das dann hieße "Level halten und dabei so viel wie möglich verkaufen‘ oder sogar ‚aggressiv auf die Short-Seite wechseln", lässt sich nicht ermessen, aber das würde man dann wohl auf Basis des Kursverhaltens schnell merken. Wichtig ist nur, da jetzt hellhörig zu werden, zumal man ja seitens der Big Player durchaus gute Argumente hätte, die Seiten zu wechseln."



Als Gründe dafür führe Gehrt an, dass China als entscheidender Markt nicht laufe wie erwartet und dass die Hoffnung, die Leitzinsen würden nicht weiter steigen, wodurch unmittelbar neue Dynamik beim Wachstum entstehen würde, sowieso eher eine Parole für weniger erfahrene Anleger gewesen sei. "Die Stimmungsindizes wie die Indizes der Einkaufsmanager oder der gestern veröffentlichte ZEW-Index sehen ganz und gar nicht gut aus. Und man könnte sich vorstellen, dass so manche große Adresse zuletzt festgestellt hat, dass der Zufluss frischen Kapitals durch die Sparer kleiner wird. All das würde es rechtfertigen, sich jetzt entweder in den Distributionsmodus oder sogar in den Baisse-Modus zu begeben. Auch aus charttechnischer Sicht könnte man konstatieren, dass der EURO STOXX 50 reif für eine größere Korrektur sein könnte, reif genug, um sich darauf aktiv einzustellen. Wir sehen im Chart auf Monatsbasis, dass der Ausbruch Ende Juli, der dann abverkauft wurde, den Index in die Widerstandszone aus den Hochs des Jahres 2007 geführt hatte, eine super-massive Hürde. Und der Index erreichte dadurch fast die obere Begrenzung eines bis in den März 2009 zurückgehenden Aufwärtstrendkanals."



Aus charttechnischer Sicht sei der EURO STOXX 50 also "oben" gewesen, die Kurse seien den Perspektiven in Sachen Wachstum und Unternehmensgewinn weit davongelaufen. Wirklich wundern würde ein solcher Strategiewechsel Gehrt also nicht.



Für ihn wäre daher auf jeden Fall ratsam, diesen Supportbereich 4.191 zu 4.198 Punkte im Auge zu behalten.



"Der nächste charttechnische Unterstützungsbereich darunter läge erst zwischen 3.980 und 4.050 Punkten, es könnte also, sollte dieser jetzt bereits nahe gekommene Bereich 4.191/4.198 Punkte fallen, schnell ruppig werden." (16.08.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Ausbruch über eine Schlüssel-Widerstandszone wurde zur Bullenfalle. Und im Gegensatz zu den Vormonaten scheinen die "Big Player" den EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) zur übermorgen anstehenden Terminmarkt-Abrechnung nicht nach oben ziehen zu wollen. Das sollte man im Auge behalten, meint Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX."Es war schon fast zur Regel geworden: Unmittelbar zu den Terminmarkt-Abrechnungen im April, Mai, Juni und Juli lief der EURO STOXX 50 an die Widerstandszone 4.396/4.415 Punkte, eine Schlüsselzone, die auf die Zeit Ende 2021/Anfang 2022 zurückging. Immer fand die Abrechnung der Index-Optionen und, im Juni, auch der Futures damit am oberen Ende der Handelsspanne statt. Und dann machte man auch noch Performance, indem der europäische Leitindex zum Quartalsultimo Ende Juni, danach aber auch Ende Juli nach oben lief. Doch seit der Index Ende Juli scheinbar eindeutig über diese Zone 4.396/4.415 Punkte lief, scheint der Wurm drin zu sein", erkläre Gehrt."Wir sehen, dass dieser so wichtige Ausbruch zwar kurzzeitig Anschlusskäufe zeitigte. Aber die wurden auf einmal abverkauft. Kaum hatte der August begonnen, setzten kräftige Abgaben ein, welche den Index ruckzuck wieder zurück in die Handelsspanne 4.198 zu 4.396/4.415 Punkte beförderten. Und der Versuch, den EURO STOXX 50 aufzufangen und wieder nach oben zu drehen, endete in den vergangenen Tagen dort, wo die Aufwärtsbewegungen im Vorfeld dieser Bullenfalle von Ende Juli auch immer endeten: im Bereich 4.396/4.415 Punkte."