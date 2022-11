Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Abgleiten unter die bisherigen Jahrestiefs bei 3.387/3.357 Punkten hat keinen neuen Verkaufsdruck mehr nach sich gezogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814).



Für sich genommen stelle das eine positive Entwicklung dar. Das identische Phänomen habe übrigens zuletzt die jüngste DAX®-Erholung begünstigt. Damit die europäischen Standardwerte ihre erfolgreiche Oktoberperformance fortsetzen könnten, bedürfe es nun aber eines Spurts über eine wichtige Widerstandszone. Gemeint sei die Kombination aus der 200-Wochen-Linie und dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 3.613/3.653 Punkten). Gelinge der Sprung über die beiden Glättungslinien, sollte auch der Start in den Börsenmonat November gelingen. Die horizontalen Barrieren bei gut 3.800 Punkten würden dann das nächste Erholungsziel definieren. Dabei werde die Bedeutung dieser Zone durch das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung von Herbst 2020 bis Herbst 2021 (3.844 Punkte) noch zusätzlich untermauert. Jenseits dieser Hürden könnten Anlegerinnen und Anleger sogar von einer abgeschlossenen unteren Umkehr ausgehen. Das aktuelle Investmentmotto laute deshalb: "make or break!". (02.11.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Euro Stoxx 50



mehr >