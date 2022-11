Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Paris (www.aktiencheck.de) - Gut zehn Prozent legte der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) seit Ende Oktober zu, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Während Optimisten darin den Beginn einer Jahresendrally sehen würden, würden Pessimisten dies als kurzes Aufbäumen innerhalb eines intakten Bärenmarkts werten. Beide Lager hätten gute Gründe. Skeptiker etwa würden auf den Mix aus geopolitischen Risiken, hoher Inflation und der restriktiven Geldpolitik der Notenbanken verweisen. Auf der anderen Seite gebe es positive Entwicklungen wie den Verlauf der Berichtssaison: Seit Ende September würden die Firmen viel öfter als erwartet mit höheren Gewinnen überraschen. Neben dem europäischen Energiesektor, der das zweitbeste Quartal seiner Geschichte vermeldet habe, hätten auch viele Finanztitel und Versorger die Analystenprognosen übertroffen.



Umfragen unter Investoren wiederum würden zeigen, dass das Gros der professionellen Anleger bei europäischen Aktien nach wie vor untergewichtet sei. Derweil seien die monetären Bedingungen im Euroraum zumindest relativ betrachtet freundlich. Anders als in den USA liege der EZB-Leitzins noch bei niedrigen zwei Prozent, während die Geldmenge M3 nicht eingebrochen, sondern mit rund sieben Prozent gewachsen sei. Nicht zuletzt würden optimistische Marktteilnehmer das derzeit niedrige Bewertungsniveau anführen. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis der im EURO STOXX 50 gelisteten Titel liege derzeit bei rund 12 und damit unter dem historischen Durchschnitt von 14,5. Garniert von reichlich vorhandener Liquidität und einer für Aktien günstigen saisonalen Phase bestehe vor diesem Hintergrund durchaus die Chance auf ein versöhnliches Jahresende. (Ausgabe vom 25.11.2022) (28.11.2022/ac/a/m)



