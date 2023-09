"Überraschen sollte ein solcher, erneuter Test nicht. Ob der EURO STOXX 50 dann auch nach unten durchgeht, müsste sich dann zwar erst zeigen. Aber je öfter solche entscheidenden Linien wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Börsentage getestet werden, desto größer ist das Risiko, dass sie brechen. Denn wer unter den Bullen will schon gerne den Sisyphus mimen, immer wieder unten anschieben und dann doch sehen, wie die Kurse wieder herunterkommen? Daher wird die Zahl derer, die sich dort gegen fallende Kurse stemmen, bei jedem Test normalerweise abnehmen", erkläre Gehrt die Dynamik.



"Das wäre anders, würde man jetzt umgehend neue Argumente für das bullische Lager bekommen. Aber da dürfte sich im Moment nicht allzu viel tun. Denn die Bilanz-Saison ist vorüber, ohne etwas entscheidend nach oben ausgerichtet zu haben. Die US-Börsen bieten auch keine inspirierende Vorlage für die Käufer. Und auch, wenn EZB und US-Notenbank die Leitzinsen womöglich nicht mehr anheben: Senken werden sie diese vorerst nicht, während die Konjunktur in einer Art stabilem Siechtum verharrt."



Hinzu komme für den Experten der bärische Ruf des Septembers. Dieser bringe zwar in keiner Weise eine hohe Wahrscheinlichkeit mit, dass jeder September schwach sei, im Gegenteil: die September-Monate mit einem Minus seien seit 2000 nur leicht in der Überzahl gewesen.



"Aber je kritischer eine Gemengelage für die Bullen wird, desto eher erinnern sie sich an den schlechten Ruf des Monats, während das bärische Lager genau das auszunutzen versucht. Besser wäre es also, zur Sicherheit beim EURO STOXX 50 mehr nach unten als nach oben zu schauen. Und sollten 200-Tage-Linie und diese untere Wendezone des Index mit Schlusskursen klar unter 4.175 Punkten brechen, wäre wirklich etwas angebrannt!" (06.09.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Nach der Rally Ende Juli sah es aus, als wolle der EURO STOXX 50 mit Schwung über die alte, aber wichtige Widerstandszone 4.504/4.573 aus dem Jahr 2007 laufen, so Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Doch Ende August habe es geheißen: wieder mal hängengeblieben. Und aktuell brenne es schon wieder für die Bullen. "Es ist gerade einmal zweieinhalb Wochen her, dass beim EURO STOXX 50 die untere Begrenzung der monatelangen Handelsspanne und die 200-Tage-Linie im Feuer standen. Es gelang, diese so wichtige Kreuzunterstützung zu verteidigen. Aber was nicht gelang, war den europäischen Leitindex daraufhin in den Rally-Modus zu befördern. Bis zum August-Ultimo erholte sich der Index eher träge. Und seit Beginn des neuen Börsenmonats lassen sich die Käufer nicht blicken", fasse Gehrt die Entwicklung zusammen.