"Getragen von der Erwartung, dass das Zinshoch nahe sei, die Leitzinsen sogar bald wieder fallen, weil die Inflation quasi schon besiegt ist. Und von der Hoffnung, dass all das ohne eine Rezession abgehen würde. Seit Beginn des zweiten Quartals geht indes nicht mehr viel voran. Und wir wissen, dass die Inflation nicht besiegt ist, die Leitzinsen wohl noch weiter steigen und, vor allem, dass die Eurozone auf Basis der aktuellsten Berechnungen von EuroStat bereits das zweite Quartal geschrumpft ist. Die Rezession blieb also nicht aus, sie ist sogar schon da", führe Gehrt aus. Könne der Index trotzdem über die drei Zwischenhochs vom April, Mai und Juni hinaus laufen?



Unmöglich sei an der Börse im Allgemeinen und am Aktienmarkt im Besonderen bekanntlich nichts. "Aber eine taugliche Wahrscheinlichkeit für einen Befreiungsschlag über die jetzt dreimal angegangene Widerstandszone 4.396/4.415 Punkte gäbe es nur, wenn wenigstens eine dieser die Kurse zuvor treibenden und nunmehr enttäuschten Hoffnungen wieder glaubhaft aufleben würde. "



"Wobei sich das bullische Lager jetzt wohl langsam der Zwickmühle bewusst wird, die diese Situation mit sich bringt: Zieht das Wachstum jetzt wieder an, wird das die Inflationsbekämpfung ausbremsen und die Leitzinsen müssen noch weiter steigen. Fallen indes die Preise stark, deutet das auf eine Intensivierung der rezessiven Tendenz hin. Mehr als eine Bullenfalle sollte man da auf der Oberseite also nicht erwarten, solange die Gemengelage so problematisch bleibt."



Und womöglich nicht einmal das. Denn dass der EURO STOXX 50 diesen Widerstandsbereich in allen drei Fällen genau zu den Abrechnungsterminen an der Terminbörse im April, Mai und Juni angesteuert habe, könne kein Zufall sein. Und jedes Mal, auch aktuell, sei er sofort danach zurückgefallen. Was andeute: Am Terminmarkt habe man bislang solche Abrechnungen am oberen Ende der Handelsspanne erzwingen bzw. befeuern können, aber der Gesamtmarkt sehe die Lage bereits anders, konkret: weniger bullisch.



Für Gehrt bedeute das: "Daher sollte man sich, auch, wenn es noch ein Stück bis dorthin wäre, auf die Möglichkeit einstellen, dass der Abgabedruck diesmal noch größer wird, nachdem er bereits im Mai stärker ausfiel als im April. Dabei liegt der Fokus auf dem Mai-Tief bei 4.210,69 Punkten. Sollte diese Linie auf Schlusskursbasis klar unterboten werden, wäre ein Dreifach-Hoch, ein Triple Top, vollendet, ein markant bärisches Signal, das in dieser von geplatzten Hoffnungen geprägten Gesamtsituation durchaus die Qualität des großen Doppeltopps 2021/2022 erreichen könnte." (23.06.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte vergangene Woche ein neues Hoch erreicht, der EURO STOXX 50 jedoch nicht, so Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Stattdessen sei er in einer in die Zeit von Ende 2021/Anfang 2022 zurückreichenden Widerstandszone hängen geblieben, und das zum dritten Mal in zwei Monaten. Ein Triple Top drohe, wie Ronald Gehrt erkläre."Im November 2021 entstand beim europäischen Leitindex EURO STOXX 50 bei 4.415 Punkten ein Zwischenhoch. Das wurde im Januar 2022 attackiert, aber bei 4.396 Punkten drehte der Index erneut nach unten ab. Am Ende wurde daraus ein großes Doppeltopp, vollendet im Zuge der massiven Verkäufe zu Beginn des Ukraine-Konflikts. Der ist immer noch da, aber jetzt haben wir zusätzlich eine immer noch zu hohe Inflationsrate - und trotz erheblich angehobener Leitzinsen und einer wankenden Konjunktur die Gefahr, die Teuerung nicht nachhaltig in den Griff zu bekommen", so der Experte. Trotzdem sei der Index in den Bereich dieser alten Hochs zurückgelaufen. Aber nicht an ihnen vorbei.