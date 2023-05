"Der EURO STOXX 50 lief am 19.05. zur Abrechnung der Index-Optionen mit Laufzeit Mai an das bisherige, im April erzielte Jahres-Verlaufshoch - und drehte ab. Dabei ist dieses Hoch bereits seit Ende 2021/Anfang 2022 ein Widerstand, auch damals drehte der Index dort zweimal ab. Beim zweiten Mal dann richtig." Für Gehrt stelle sich daher die Frage, ob sich dieses Szenario womöglich jetzt wiederhole.



"Möglich ist es. Dabei spielt es keine Rolle, dass es mit dem Beginn des Ukraine-Konflikts ein Ereignis war, das so derzeit nicht zu befürchten ist, was Anfang 2022 dazu führte, dass aus zwei kurzfristigen Hochpunkten ein Doppeltopp und dann eine massive Verkaufswelle wurde. Es geht, wenn die Tendenz auf einmal nach einer langen Aufwärtsbewegung kippt, immer darum, dass Erwartungen und Hoffnungen derer, die zuvor über Wochen und Monate hinweg gekauft haben, platzen und sich im Extremfall sogar ins Gegenteil verkehren. Und das steht jetzt genauso im Raum wie Anfang 2022."



Er sei überzeugt, dass steigende Kurse eine Art hypnotische Wirkung auf viele Akteure entwickeln würden. Die Kurse seien es deshalb, auf die es für viele bei der Beurteilung der Frage ankomme, ob man noch einsteigen bzw. weiter zukaufen solle und weniger auf die begleitenden Fakten. "Solange die Dynamik eines Aufwärtstrends stark genug bleibt, fällt es vielen daher leicht, die womöglich nicht bullischen Rahmenbedingungen auszublenden oder, wie derzeit offenbar stark verbreitet, umzudichten. Dadurch kann eine Hausse gegen die Rahmenbedingungen länger anhalten und weiter führen, als man das als weniger emotional agierender Investor vermuten könnte. Doch dadurch schafft sich eine solche Kaufwelle auch ihre eigene Achillesferse. Denn so muss es nicht zu einem unerwarteten Schockmoment kommen, um den Bullen den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Es würde reichen, wenn das Momentum der Aufwärtsbewegung zum Erliegen kommt, dadurch dieser Hypnose-Effekt verschwindet und die nicht zu der Hausse passenden Rahmenbedingungen deshalb wieder ins Blickfeld geraten." (31.05.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der europäische Leitindex EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hat in den letzten Wochen eine immens wichtige Widerstandszone getestet, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Noch läge die nahe genug, um sie mit Schwung zu überwinden. Aber es gebe genug Argumente, um das besser noch nicht als beschlossene Sache anzusehen, wie Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX erkläre.