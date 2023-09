"Mehrere Monate ringt man bereits mit diesen Hürden. Dadurch hat sich eine klar definierte Unterseite dieses Ringens gebildet, die man zwischen 4.175 und 4.211 Punkten verorten kann, das sind die Zwischentiefs seit Ende Mai. In dieser Zone ist der Index zum Wochenschluss gelandet. Dass der Stochastik-Oszillator auf Monatsbasis dadurch in der überkauften Zone unmittelbar vor einem bärischen Signal steht - es wäre das erste seit Herbst 2021 - dürfte ein Übriges tun, um das bullische Lager nervös, das bärische hingegen mutig bis gierig zu machen. Da der Monat dem Ende zugeht, müssten die Käufer in dieser Woche Zeichen setzen, indem sie diese Zone 4.175 zu 4.211 Punkte nicht nur halten, sondern glasklar unter sich lassen. Da gilt: Sekt oder Selters."



Doch einfach werde das nicht, das sehe der Marktexperte deutlich im Chart auf Tagesbasis, denn die Vorgeschichte dieser jetzt so brenzligen Situation sei keine, die die Käuferseite zuversichtlich stimmen könnte. "Erst die monatelange Seitwärtsbewegung, dann der Ausbruch auf neue Jahreshochs, der sang und klanglos zur Bullenfalle wurde. Seither liegen die Zwischenhochs des EURO STOXX 50 sukzessiv unter dem jeweils vorherigen, ein Anlauf an das obere Ende der Handelsspanne kam seit der Bullenfalle nicht mehr zustande." Zwar sei es gelungen, sich zum Freitags-Closing wieder in die ursprüngliche, untere Begrenzungszone der Seitwärtsbewegung zwischen 4.198 und 4.211 Punkten zu retten, das sei bei den beiden vorherigen Ausflügen unter diese Zone ebenfalls gelungen. "Aber die beiden vorherigen Gegenbewegungen fielen ziemlich mager aus und führten, was dieser dritte Test des unteren Endes des Kursbands belegt, zu nichts. Jetzt steht der Trendfolgeindikator MACD auf Tagesbasis wieder an der Schwelle zu einem Verkaufssignal."



Darüber hinaus spiele jetzt die 200-Tage-Linie eine Rolle. Sie sei mittlerweile in diese Supportzone hineingelaufen. Getestet worden sei dieser wichtige gleitende Durschnitt auch schon bei den letzten zwei Ausbruchsversuchen nach unten. Aber da sei es gelungen, einen nennenswerten Abstieg unter die Linie zu verhindern. Diesmal sei die 200-Tage-Linie am Donnerstag deutlicher unterboten worden und sei es am Freitag auch geblieben.



"Grundsätzlich könnten sich die Bullen heute aufraffen und sich doch noch nach oben absetzen. Aber nachdem in den USA Dow Jones, NASDAQ 100 und S&P 500 ebenso auf der Kippe stehen und es dort am Freitag erst in der letzten Handelsstunde zu größerer, am Ende aber vergeblicher Gegenwehr kam, dürften nicht gerade wenige bullische Trader ein unangenehmes Wochenende gehabt haben. Niemand weiß, ob sich genug Käufer finden, um das Ruder herumzureißen. Da tut man sich dann schwerer, selbst Hand anzulegen und Geld einzusetzen, um die Supportzone 4.175 zu 4.211 Punkte zu halten, als wenn es um Unterstützungen innerhalb dynamischer Aufwärtstrends ginge. Solange diese Zone nicht um mindestens ein Prozent und auf Schlusskursbasis gebrochen wäre, ist für die Bullen noch nichts verloren. Sie haben es selbst in der Hand. Aber das Problem ist: Die meisten dieser Bullen-Hände dürften angesichts dieser chart- und markttechnischen Konstellation zittern." (25.09.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Dass das Umfeld nicht für eine Hausse spricht, dürfte vielen Akteuren klar sein. Aber solange der Trend dynamisch aufwärts wies, waren die Bullen im EURO STOXX 50 nicht unterzukriegen, so die Experten von LYNX Broker.Jetzt sehe das anders aus. Was aus technischer Sicht für einen Ausbruch nach unten spreche, erkläre Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.