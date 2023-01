14:30 Uhr - Visco von der EZB



15:30 Uhr - Panetta von der EZB



17:00 Uhr - Holzmann von der EZB



18:45 Uhr - EZB-Präsidentin Lagarde



Ein Blick auf den Tageschart des EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) zeige, dass der Index seinen Anstieg kürzlich gestoppt habe, nachdem er die Widerstandszone von 4.200 Punkten erreicht habe. Der EURO STOXX 50 habe später zu fallen begonnen, habe aber am Freitag wieder etwas Boden gutmachen können. Der Index habe heute zugelegt, habe diese Gewinne aber bereits wieder abgegeben und notiere heute kaum verändert. Vieles hänge von den Äußerungen der EZB-Mitglieder ab - würden sie bei ihrem hawkishen Ton bleiben, könnten die Indices etwas unter Druck geraten. In einem solchen Szenario sei die nächste zu beobachtende Unterstützungszone im Bereich von 4.010 Punkten zu finden, während die Schlüsselunterstützung etwas tiefer bei 3.965 Punkten liege - diese werde durch die untere Grenze der Marktgeometrie und das 23,6%-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses markiere. (23.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Federal Reserve ist in eine Blackout-Periode vor der Sitzung eingetreten, sodass die Händler bis zur Bekanntgabe der Entscheidung am Mittwoch nächster Woche um 20:00 Uhr keine Kommentare oder Reden von FED-Mitgliedern hören werden, so die Experten von XTB.Dies gelte jedoch nicht für die Mitglieder der anderen Zentralbanken. Die Anleger würden heute eine Reihe von EZB-Mitgliedern zu hören bekommen. Bei der US-Notenbank FED gehe man davon aus, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen werde, während die jüngsten Äußerungen von EZB-Mitgliedern darauf hindeuten würden, dass die Europäische Zentralbank bei den Sitzungen im Februar und März mit Zinserhöhungen um 50 Basispunkte fortfahren werde. Dennoch könnte jede weitere Bestätigung (oder Dementi) eine Quelle der Volatilität für den EUR und die europäischen Indices sein.Reden der EZB-Mitglieder: