Haben Sie schon einmal von einem so genannten "Cash Compounder" gehört, fragen die Experten von ETHENEA. Vontier - ein amerikanisches Industrieunternehmen - sei ein solcher. Es kaufe Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen (hauptsächlich in oligopolistischen Märkten), steigere deren operative Margen und reinvestiere die Cashflows, um weiteres anorganisches Wachstum voranzutreiben. Vontier sei ein Spin-off von Danaher/Fortive (ein weiterer US-Cash-Compounder, der sein Erfolgsrezept an Vontier vererbt habe), das mutmaßlich unter dem Radar vieler Marktteilnehmer operiere, seit es im Oktober 2020 ein unabhängiges Unternehmen geworden sei. Der thematische Schwerpunkt liege auf Mobilitätstechnologien (z.B. Ladesoftware für Elektrofahrzeuge) und Diagnose-Reparaturtechnologien.



Paylocity



Paylocity sei ein Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen rund um die Themen Personalmanagement und Lohnbuchhaltung. Das Unternehmen habe bisher nur einen niedrigen einstelligen Anteil an einem riesigen Gesamtmarkt - das Expansionspotenzial sei dementsprechend groß. Das Unternehmen wachse, indem es ältere Konkurrenzprodukte verdränge, in angrenzende Marktsegmente vordringe und sein Dienstleistungsangebot vertiefe. Obwohl Paylocity die Wachstumsraten eines frühen Technologiedisruptors aufweise, sei das Unternehmen profitabel mit einem Margenprofil eines reifen Cloud-Unternehmens. Zudem profitiere Paylocity vom aktuellen Zinsumfeld (eine Seltenheit unter Wachstumswerten), da das Unternehmen die verwalteten Kundengelder in Tagesgeld anlege. Steigende Zinsen würden sich daher positiv auf das Ergebnis von Paylocity auswirken.



Coloplast (ISIN DK0060448595 / WKN A1KAGC)



Das dänische Medizintechnikunternehmen habe einen Fokus auf künstliche Darmausgänge (Stoma) und Kontinenzversorgung. Das heiße, es stelle Auffangvorrichtungen (und zugehörige Produkte) her, die die externe Entsorgung von Körperausscheidungen ermöglichen würden. Coloplast sei einer der Marktführer in diesem nicht zyklischen Markt, dessen Wachstum durch die demografische Entwicklung und die zunehmende Verbesserung der Gesundheitsversorgung in den Schwellenländern angetrieben werde. Coloplast habe eine Kultur der "hands-on" Innovation. Das Unternehmen pflege enge Beziehungen zu seinen Endkunden, deren Feedback die Grundlage für Produktverbesserungen bilde. Das Unternehmen weise ein überdurchschnittliches organisches Wachstum und eine operative Marge von rund 30% auf. Coloplast könne als Dividenden-Aristokrat betrachtet werden.



TJX (ISIN US8725401090 / WKN 854854)



TJX sei der führende Einzelhändler für Bekleidung und Inneneinrichtung im Niedrigpreissegment in den USA und baue seine Präsenz weltweit kontinuierlich aus. In Europa sei TJX hauptsächlich mit seinen TK Maxx-Filialen vertreten und verfüge noch über großes Potenzial für künftiges Filialwachstum. Das Unternehmen sei gestärkt aus der COVID-19-Pandemie hervorgegangen und profitiere derzeit vom inflationären Umfeld, da die preisreduzierten Marken von TJX preisbewusste Kunden ansprechen würden. Darüber hinaus verfolge TJX eine hervorragende Kapitalallokationspolitik, indem es kontinuierlich eigene Aktien zurückkaufe und die Dividende seit mehr als 25 Jahren (mit Ausnahme von 2020) kontinuierlich erhöhe. (26.07.2023/ac/a/m)







