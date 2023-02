Was ist ein ETF?

Warum sollten Sie in ETFs investieren?

Geringere Kosten aufgrund niedriger Verwaltungsgebühren Höhere Liquidität des Marktes, da Sie indirekt in viele verschiedene Unternehmen investieren. Geringere Volatilität, da diese Arten von Anlagen eher breiteren Markttrends als einzelnen Aktien- oder Rohstoffpreisen folgen.

Die Risiken einer Investition in ETFs verstehen

Komplexe Strukturen im Sekundärmarkt

ETFs werden nicht an der Börse gehandelt. Es handelt sich um Anlagegüter, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden. Das heißt: Sie kaufen ETFs nicht direkt bei einem Unternehmen, sondern bei Online-Brokern.



Hier beginnt das Risiko! Es gibt zwar viele seriöse Anbieter, aber in den letzten Jahren sind immer wieder betrügerische Plattformen entstanden. Deshalb ist ein vertrauenswürdiges Unternehmen das A und O. Überprüfen Sie die Bewertungen einer Website, bevor Sie Geld einzahlen.



Versteckte Kosten

Viele Anbieter von ETFs erheben Verwaltungsgebühren, die von 0,20 bis zu 1 % oder mehr pro Jahr reichen können. Das mag auf den ersten Blick nicht viel erscheinen. Diese Gebühren können sich aber im Laufe der Zeit schnell summieren - insbesondere, wenn Sie über einen längeren Zeitraum investieren oder ein großes Portfolio haben.



Es ist wichtig zu verstehen, welche Gebühren Sie zahlen und wie diese Ihre Rendite beeinflussen können. Wenn Sie die Kosten nicht kennen oder der ausgewählte Anbieter diese nicht transparent darstellt, dann sollten Sie lieber auf eine Investition verzichten!



Risiko für die Märkte

Während der COVID-19-Pandemie stieg das ETF-Handelsvolumen sprunghaft an. Die Anleger versuchten, ihre Portfolios vor den volatilen Märkten zu schützen. Trotz dieses Anstiegs des Handelsvolumens konnten ETFs bis jetzt dem Druck standhalten und den Investoren einen Puffer bieten.



Ähnliche Entwicklungen konnten auch während anderer Marktkrisen wie der globalen Finanz- und der griechischen Schuldenkrise beobachtet werden. Es gibt jedoch immer noch Bedenken, dass ETFs zu Krisen auf dem Kapitalmarkt führen könnten.



Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlage in ETFs eine einfache und relativ kostengünstige Möglichkeit bietet, eine breite Diversifizierung über mehrere Sektoren hinweg zu erreichen. Gleichzeitig erzielt man im Laufe der Zeit potenzielle Gewinne in Abhängigkeit von der Performance der jeweiligen Sektoren.



Darüber hinaus entfallen beim passiven Investieren über ETFs viele Variablen wie z.B. die aktive Überwachung oder Analyse. Dahingegen bergen diese Anlagearten aber auch Risiken, da sie auf dem Sekundärmarkt erworben werden.

Wenn Sie jedoch bereit sind, das Risiko einzugehen, dann handelt es sich um eine besonders einfache Möglichkeit. Mit ETFs investieren Sie in mehreren Sektoren und langfristige Positionen könnten zu interessanten Gewinnen führen. (26.02.2023/ac/a/m)









