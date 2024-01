Der Grund für dieses Kursverhalten sei höchstwahrscheinlich so zu erklären, dass die allermeisten Marktteilnehmer bereits mit der Genehmigung für die Bitcoin-ETFs gerechnet hätten. Der Fokus scheine sich nun allerdings in den Altcoin-Sektor zu verschieben, denn im nächsten Schritt könnte die SEC auch Ethereum-ETFs genehmigen, für die im vergangenen Jahr ebenfalls Anträge gestellt worden seien.



Verlagere sich die Aufmerksamkeit des Marktes nun tatsächlich auf Ethereum und die Altcoins, dürfte das zu einer wahnsinnigen Aufholjagd führen. Zum Vergleich: Der Bitcoin habe in den letzten zwölf Monaten rund 160 Prozent zugelegt, Ethereum hingegen bringe es im gleichen Zeitraum auf ein deutlich geringeres Plus von etwa 90 Prozent.



Aus charttechnischer Sicht sei dieses Szenario mit dem nachhaltigen Ausbruch über die 2.400-Dollar-Marke bei Ethereum nun sehr wahrscheinlich. Es sollte niemanden überraschen, wenn der Altcoin schon in den nächsten Tagen die 3.000-Dollar-Marke in Angriff nehme.



Die Geldzuflüsse in den Bitcoin durch die Zulassung der ETFs sollten ihn mittelfristig zwar weiter ansteigen lassen. Doch aus kurzfristiger Sicht stünden die Chancen gut, dass die Altcoins dank der Spekulation auf die Ethereum-ETFs zum Outperformer würden. DER AKTIONÄR bleibe deshalb bullish für Bitcoin und Ethereum. (11.01.2024/ac/a/m)







