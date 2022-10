Es gebe Hinweise, dass die Energiefirmen, die auf diese Weise unter Druck geraten würden, ihre Absicherungsgeschäfte auf künftige Kauf- oder Verkaufsverpflichtungen bei Strom oder Gas reduzieren würden. Das wiederum verringere die Möglichkeiten dieser Firmen, ihren Kunden Fixpreise zu bieten, so Ross. Sie habe allerdings betont, dass sämtliche Maßnahmen, die die EU hier ergreife, mit Bedacht gewählt werden müssten. Erleichterungen dürften nicht auf der anderen Seite die Stabilitätsrisiken im Finanzmarkt erhöhen.



Es sei derzeit eine Kernaufgabe der ESMA, eine Ansteckung der Energie- und Rohstoffmärkte auf das Finanzsystem und die Realwirtschaft zu vermeiden. In diesem Umfeld könne es von Vorteil sein, wenn Aufseher und Regulatoren gerade bei OTC-Produkten (außerbörslich gehandelte Instrumente) mehr Einsicht erhalten würden, so Ross. Sie schlage außerdem vor, dass die Ausnahmen, die Energiefirmen beim Derivatehandel genießen würden, überdacht würden. Große Unternehmen würden aufgrund der "ancillary activity exemption" derzeit keine Registrierung als Investmentfirma nach der Mifid-II-Regulierung brauchen. Die Regelung gelte für die Annahme, dass diese Geschäfte eine reine Ergänzung seien, so Ross. Manche Firmen würden allerdings derart große Fußspuren am Markt hinterlassen, dass man eine Lizenz überlegen und ihre Investmentaktivitäten überwachen sollte, so die ESMA-Vorsitzende.



Ross habe bei der Konferenz auch betont, dass sich die ESMA mit einem sinkenden Vertrauen der Retailinvestoren auseinandersetzen müsse. Während die Lebenserhaltungskosten stark gestiegen seien und gleichzeitig viele Investments negative Realrenditen abwerfen würden, würden Anleger oft nicht genug darauf achten, was die Inflation für ihre Finanzanlagen und Kaufkraft bedeute. Gleichzeitig seien Anleger zunehmend Ziel aggressiven Marketings oder von Social-Media-Influencern, die oft ungeeignete Hochrisikoprodukte bewerben würden. "Wir müssen die Anleger mehr schützen. Nur dann können wir ihr Vertrauen in die Effizienz des Kapitalmarktes erhöhen", so Ross.



Um das Verbrauchervertrauen zu stärken, habe die ESMA der Europäischen Kommission unter anderem vorgeschlagen, dass die überfrachteten Anlegerinformationen überdacht würden und Komplexitäten aus den Unterlagen herausgenommen würden. Gleichzeitig sollten zum Beispiel Informationsmaterialien, wie das Priips-KID für verpackte Versicherungsanlageprodukte, "digital-fit" gemacht werden und die ESG-Bedürfnisse besser abbilden.



Ross habe die Zuhörer bei der FMA-Konferenz insgesamt zur Vorsicht gemahnt. "Wir alle müssen uns auf weitere Marktkorrekturen einstellen", habe sie gesagt, aber zugleich betont, dass das europäische Gefüge nicht unvorbereitet in die turbulenten Zeiten gehe, und habe auf Erfahrungen aus früheren schwierigen Situationen, wie Staatsschuldenkrise, Brexit oder Covid-Pandemie verwiesen.



Dabei habe die ESMA-Chefin eine der wesentlichen aktuellen Herausforderungen für die politischen Akteure skizziert. Neben Problemen wie Pandemie, Krieg oder Inflation, die ein rasches Reagieren erfordern würden, würden sich immer stärker die langfristigen Erfordernisse bemerkbar machen: Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Bevölkerungsalterung. Das Problem: Die langfristigen Trends würden oft den kurzfristigen Bedürfnissen der Politik zuwiderlaufen. Entscheidungsträger seien mit schwierigen Abwägungen konfrontiert - etwa die Rückkehr zur klimafeindlichen Kohle, um den Rückgang der russischen Gaslieferungen zu kompensieren, während man gleichzeitig den Green Deal vorantreiben müsse. (Ausgabe vom 11.10.2022) (12.10.2022/ac/a/m)







