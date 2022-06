Das bedeute, dass Unternehmen, die ein ESG-Rating erhalten würden, sich in der Regel auf die Offenlegung von ESG-Themen durch das Unternehmen konzentrieren würden, wie z. B. das Vorhandensein von Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien, Recycling-Programmen, den Kauf von erneuerbaren Energien, die Vielfalt in der Unternehmensleitung oder bedeutende Kontroversen zu ESG-Themen.



Diese ESG-Bewertungen würden den Schwerpunkt nicht unbedingt auf die Auswirkungen der Endprodukte und Dienstleistungen eines Unternehmens legen, sonst würde Exxon in der Rangliste wahrscheinlich nicht so weit oben auftauchen. Hier bestehe auch der entscheidende Unterschied zwischen ESG-Bewertungen und Impact. Ersteres befasse sich mit den ESG-Risiken im Zusammenhang mit der Herstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung, letzteres mit den Auswirkungen des Produkts oder der Dienstleistung auf die Stakeholder.



Exxon könnte zum Beispiel die strengsten Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien eingeführt haben, sich an solide ethische Grundsätze halten und über ein umfassendes Umweltmanagementsystem verfügen, was dem Unternehmen einen hohen ESG-Score einbringe. Dennoch sei der Impact Score des Unternehmens deutlich niedriger, da es etwa 3% des weltweiten Erdöls fördere, was sich auf die meisten seiner Stakeholder nachteilig auswirke. Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) hingegen schneide im ESG-Bereich nicht so gut ab (basierend auf der S&P-Methode), was auf die unzureichenden Gesundheits- und Sicherheitsstandards für die Mitarbeiter, Diskriminierungsvorwürfe und die Sicherheit der Endverbraucher zurückzuführen sei.



Vor dem Hintergrund der europäischen Regulierung müssten Vermögensverwalter in ihrem Produktangebot zwischen nachhaltigen Anlagezielen (= Impact) und nachhaltigen Anlagemerkmalen (= traditionellere" ESG) trennen. Natürlich seien beide Prinzipien komplementär. Mit der EU-Taxonomie versuche die Regulierungsbehörde, diese Impact-Aktivitäten zu definieren und zu identifizieren, und die SFDR-Verordnung versuche, die Vermischung von ESG und Impact zu verhindern, indem sie Ziele und Merkmale klar voneinander trenne.



All dies zeige, dass ein wirklich nachhaltiger und verantwortungsbewusster Vermögensverwalter sowohl auf die Außenwirkungen der Tätigkeit eines Unternehmens achten müsse, indem er die positiven verstärke und die negativen verringere, als auch nachhaltige Investments durch die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen, in die er investiere, fördern müsse.



Globale Herausforderungen und adäquate Lösungen für diese Probleme würden sich nicht immer durch ein Ranking, einen einzelnen Wert oder einen Index darstellen lassen. Die große Diskrepanz zwischen den ESG-Bewertungen verschiedener Datenanbieter verstärke diese Aussage. Einzelpersonen, die behaupten würden, sie seien dazu in der Lage, würden die Verunsicherung der Anleger ausnutzen.



Die Experten seien davon überzeugt, dass ihr aktiver, nachhaltiger und forschungsorientierter Ansatz diese Herausforderungen bewältigen, die Unklarheiten beseitigen und die richtigen Opportunitäten für ihre Kunden identifizieren könne. (21.06.2022/ac/a/m)





