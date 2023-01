Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Inflation Reduction Act (IRA) in den USA, der im August letzten Jahres verabschiedet wurde, dürfte wohl zu einer Steigerung der Stromerzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energien führen, so die Analysten von Postbank Research.



Das 370-Milliarden-USD-Steuerpaket dürfte in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich Investitionen von mehr als 1 Billion USD auslösen. Die Konzentration des IRA auf die Lokalisierung von Lieferketten habe zu Konflikten mit der EU geführt, da die europäischen Regierungen befürchten würden, dass US-Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil erlangen und EU-Unternehmen Marktanteile verlieren könnten. Analysten würden zusätzliche EU-Maßnahmen zur Verbesserung der Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien, zur Förderung von Investitionen und zur Unterstützung von Technologien wie Wasserstoffproduktion, Batterien sowie Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und - speicherung erwarten. Marktbeobachter würden davon ausgehen, dass diese Maßnahmen in den nächsten zehn Jahren Investitionen in saubere Energie, erneuerbare Energien, Stromnetze und neue Technologien in Höhe von etwa 4 Billionen EUR auslösen könnten.



Es werde erwartet, dass der Inflation Reduction Act in den USA Mittelzuflüsse in erneuerbare Energien beschleunigen und internationale Investitionen anziehen werde. (16.01.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.