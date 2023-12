Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Integration von Klimazielen in Strategie, Governance und Offenlegung der am Kapitalmarkt aktiven Großbanken schreitet erfreulich voran, so die Analysten der Helaba.Die in den letzten Jahren diskutierte Berücksichtigung von ESG-Themen bei den regulatorischen Mindestkapitalanforderungen für Banken - Stichwort Green Supporting Factor - sei vom Tisch. Die europäische Bankenaufsicht EBA habe mit ihrem Abschlussbericht zur Einbeziehung von Umwelt- und Sozialrisiken bei den Eigenkapitalvorschriften für Banken vom Oktober 2023 für die lang erwartete Klarheit bezüglich der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen gesorgt. Umso mehr seien nun erneut Transparenz und Offenlegung von ESG-Aktivitäten und -risiken im Fokus. Mit der erstmaligen Veröffentlichung der Green Asset Ratio (GAR) für das Geschäftsjahr 2023, der Ablösung der Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) durch das International Sustainability Standards Board (ISSB) und der fortschreitenden Umsetzung der Corporate and Sustainability Reporting Directive (CSRD) stünden zum Jahreswechsel wesentliche Meilensteine auf dem Weg zu mehr Transparenz und Offenlegung über ESG-bezogene Themen im Bankensektor an.Die Häuser würden inzwischen umfangreich über geplante Neugeschäftsvolumina bei nachhaltigen Aktivitäten berichten. Viele große börsengelistete Institute seien Mitglieder bei der Net-Zero Banking Alliance (NZBA). Diese 2021 von den Vereinten Nationen einberufene Gruppe führender Banken habe sich der Finanzierung ehrgeiziger Klimaschutzmaßnahmen verschrieben, um bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen in der Realwirtschaft zu erreichen. Über den Stand der Emissionen sowie die Maßnahmen und Fortschritte bei ihrer Reduktion hätten sich die Teilnehmer zur Offenlegung verpflichtet. (01.12.2023/ac/a/m)