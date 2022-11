(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a.M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (24.11.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE).Bei einem auf 90,6% (31.12.2021: 89,3%) gestiegenen Vermietungsstand hätten die Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung deutlich um 21,4% auf 6,8 Mio. Euro verbessert werden können. Sie entsprächen damit nahezu der Schätzung der Aktienanalysten von FMR Research. Zum Anstieg hätten vor allem die neuen Standorte in Wuppertal und Bremerhaven (Mieter: C&A) ebenso wie der Standort in Speyer beigetragen.Wegen eines deutlich rückläufigen Bewertungsergebnisses, hier waren wir zu optimistisch, war das EBIT mit 0,03 Mio. Euro nur knapp positiv, so die Aktienanalysten von FMR Research. Dies gelte dann ebenso für die Entwicklung des Nettoergebnisses.In Speyer, Lübeck und Coesfeld sei mit bestehenden Mietern eine Verlängerung der Mietverhältnisse über eine Fläche von 9.200 m2 vereinbart worden. Wie schon in H1/22 berichtet, werde bei den vorhandenen Objekten über eine Neuvermietung von 6.700 m2 weiterverhandelt. In Krefeld (City-Colonaden) stünden Verhandlungen über eine Vermietung von rund 1.750 m2 offenbar vor einem baldigen Abschluss. Für den Neubau in der Krefelder Innenstadt sei im November der Grundstein gelegt worden. Mitte 2023 müsse das Gebäude zum größten Teil bezugsfertig sein.Erwartungsgemäß habe ERWE die Jahresziele 2022e bestätigt. Für die Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung würden die Aktienanalysten von FMR Research weiterhin einen Wert von 10,1 Mio. Euro erwarten. Nachdem die Aktienanalysten von FMR Research die Erwartungen für das Bewertungsergebnis zurückgenommen hätten, seien sie bei den Ergebniskennziffern vorsichtiger geworden und würden nun ein EBIT von 1,6 Mio. Euro (vorher: 3,1 Mio. Euro) erwarten.Dem allgemeinen Kursdruck im Immobiliensektor könne sich auch die ERWE-Aktie nicht entziehen. Der EPRA NRV mit 3,42 Euro sowie das DCF-Modell der Aktienanalysten von FMR Research mit 2,40 Euro lägen deutlich über dem aktuellen Kurs.Disclosures:a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;