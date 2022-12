Auf dieser Basis stuft Jens Nielsen, Analyst von GSC Research, die ERWE Immobilien-Aktie als klaren "Kauf" ein. Angesichts des geringen Handelsvolumens sollten Orders immer limitiert werden. (Analyse vom 22.12.2022)



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a.M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (22.12.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE).Die Immobilienbranche sehe sich derzeit einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber. Stark gestiegene Baukosten und Finanzierungszinsen würden die Unternehmen unmittelbar belasten. Darüber hinaus würden nach Corona nun massiv erhöhte Energiekosten, Inflation und die konjunkturelle Eintrübung die mieterseitige Nachfrage insbesondere im Bereich größerer Einheiten bremsen. Diesem schwierigen Umfeld könne sich auch die ERWE Immobilien AG nicht entziehen.Auch wenn die noch junge Gesellschaft in der näheren Zukunft noch Verluste schreiben dürfte, sollte man dabei jedoch die positiven Entwicklungen nicht übersehen. So habe ERWE das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung in den ersten neun Monaten des ablaufenden Geschäftsjahres 2022 mit einer Ausweitung um fast 29 Prozent deutlich überproportional zu den Bruttomieteinnahmen steigern können.Und das Unternehmen könne mit seinem auf die Hebung von Wertsteigerungspotenzialen durch Revitalisierung und Repositionierung von Innenstadtimmobilien ausgerichteten Geschäftsmodell bereits einen eindrucksvollen Track Record vorweisen: Bei den vier Bestandsobjekten in Coesfeld, Krefeld, Lübeck und Speyer seien seit den zwischen 2017 und 2020 erfolgten Übernahmen insgesamt bereits Wertaufholungen von knapp 25 Prozent erreicht worden. Zwar rechne Nielsen in diesem Jahr nicht mehr mit größeren positiven Bewertungseffekten. Er gehe jedoch davon aus, dass insbesondere in den Projektentwicklungen noch teils erhebliche Wertsteigerungspotenziale schlummern würden.Insgesamt sei Nielsen daher unverändert zuversichtlich, dass die Gesellschaft auch das aktuell schwierige Umfeld meistern und mit ihren zeitgemäßen Mischnutzungskonzepten künftig weiterhin von dem durch die Pandemie beschleunigten Strukturwandel in den deutschen Innenstädten profitieren könne.Im Zuge der momentanen allgemeinen Marktskepsis gegenüber Immobilientiteln sei die ERWE Immobilien-Aktie in den letzten Wochen kräftig unter die Räder gekommen. So weise das Papier bei Ansatz des minimal auf 3,05 Euro (alt 3,10 Euro) reduzierten Kursziels des Analysten aktuell ein Potenzial von satten 144 Prozent auf. Zudem liege die Marktkapitalisierung mit 30,7 Mio. Euro auch deutlich unter dem zuletzt ausgewiesenen bilanziellen Eigenkapital (ohne Anteile Dritter) von 55,5 Mio. Euro bzw. 2,26 Euro je Aktie.