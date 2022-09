Börsenplätze ERWE Immobilien-Aktie:



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (06.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE).In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022 habe die ERWE Immobilien AG das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung überproportional im Verhältnis zu den Bruttoerträgen aus Mieten und Betriebskostenumlagen ausweiten können. Positiv habe sich dabei auch die im März erfolgte Übernahme von zwei voll vermieteten C&A-Geschäftshäusern ausgewirkt.Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung sei dagegen im Berichtszeitraum noch relativ gering ausgefallen. Nach wie vor gehe der Analyst aber davon aus, dass es bei Erteilung der in diesem Jahr erwarteten Baugenehmigung für den ersten Abschnitt des Entwicklungsprojekts TAUNUS LAB in Friedrichsdorf noch zu massiven positiven Bewertungseffekten kommen könne.Bislang habe der branchenerfahrene und weit über den Immobiliensektor hinaus vernetzte Vorstand ERWE gut durch die von Corona, Inflation sowie steigenden Baukosten und Zinsen geprägten Rahmenbedingungen manövriert. Trotz aller Herausforderungen bleibe der Analyst auch für die weitere Entwicklung der Gesellschaft mit ihrem Geschäftsmodell der Revitalisierung und Repositionierung von Innenstadtobjekten durch Zuführung zu zeitgemäßen Mischnutzungskonzepten zuversichtlich gestimmt. Positiv sehe er in diesem Zusammenhang auch den Aufstieg der Elbstein AG zum größten Einzelaktionär.Insgesamt bekräftigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, daher einmal mehr sein "kaufen"-Rating für die ERWE Immobilien-Aktie. Aufgrund des engen Börsenhandels sollten Aufträge in dem Titel stets limitiert erteilt werden. (Analyse vom 06.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link