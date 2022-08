Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (31.08.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) weiterhin zu kaufen.ERWE habe gestern die Zahlen zum ersten Halbjahr 2022 vorgelegt, die ein überproportionales Wachstum im Bewirtschaftungsergebnis zeigen würden. Aufgrund zwar positiver, aber deutlich geringerer Bewertungseffekte habe sich der Periodenverlust indes ausgeweitet.In H1 habe ERWE Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung i.H.v. 4,45 Mio. Euro erzielt. Für Q2 impliziere dies ein Wachstum um 24,2% yoy auf 2,39 Mio. Euro. Hierbei seien die Erlöse aus den beiden Retail-Objekten in Wuppertal und Bremerhaven (MONe: ca. 0,25 Mio. Euro) erstmals vollumfänglich eingeflossen. Die Bewirtschaftungskosten seien im Vorjahresvergleich dennoch nur geringfügig um 4,8% yoy auf 0,90 Mio. Euro gestiegen, was zu einem überproportionalen Anstieg des Ergebnisses aus der Bewirtschaftung um knapp 40% yoy auf 1,49 Mio. Euro geführt habe. Neben im Vorjahresvergleich weitgehend unveränderten sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie infolge des verkleinerten Vorstandsteams gesunkenen Personalkosten habe ERWE in Q2 hohe sonstige betriebliche Erträge von rund 1,04 Mio. Euro ausgewiesen. Diese hätten im Wesentlichen aus Auflösungen der Rückstellungen für das virtuelle Aktienoptionsprogramm resultiert.Des Weiteren sei trotz der Verwerfungen am Immobilienmarkt zwar ein positives Bewertungsergebnis von rund 0,43 Mio. Euro erzielt worden, gegenüber dem Vorjahresquartal (+0,83 Mio. Euro) habe sich dieser Effekt in Q2 jedoch annähernd halbiert. Hinzugekommen sei ein negatives Beteiligungsergebnis von -0,34 Mio. Euro infolge von Projektvorleistungen der peko GmbH, auf Gesamtjahressicht solle sich dieser Posten laut ERWE jedoch ausgeglichen zeigen. In Summe sei das EBIT in Q2 mit 0,62 Mio. Euro (Q1: -0,51 Mio. Euro) dennoch positiv und gegenüber dem Vorjahr (0,21 Mio. Euro) deutlich verbessert ausgefallen. Bei annähernd gleichbleibenden Finanzierungskosten habe auf Nettoebene jedoch erneut ein Periodenverlust von 1,04 Mio. Euro zu Buche gestanden (Q1: -2,14 Mio. Euro).Zum Halbjahr habe der Vermietungsstand der Immobilien mit 89,3% marginal unter dem Q1-Level gelegen. Hierbei sei nach Erachten des Analysten anzumerken, dass i.d.R. erst Anpassungen der Mietstrukturen eine beschleunigte Umsetzung der Geschäftsstrategie ERWEs ermöglichen sollten. So habe beispielsweise C&A als Mieter von Einzelhandelsflächen in den bislang voll vermieteten City-Colonaden in Krefeld ein Sonderkündigungsrecht zum 28.02.2023 geltend gemacht, wobei im August Einigung über eine Verlängerung des Mietverhältnisses um zehn Jahre erzielt worden sei. Somit werde C&A das Objekt auf einer um rund 2.800 qm auf knapp 4.400 qm verringerten Fläche zu für ERWE verbesserten Konditionen weiter nutzen, sodass die frei werdenden Flächen für Mischnutzungskonzepte zur Verfügung stünden.ERWE habe ein operativ solides Q2 erzielt, bis zur nachhaltigen Profitabilität sei der Weg aber noch weit. Das Potenzial des Immobilienvermögens ist nach Erachten von Patrick Speck, dennoch unzureichend im Kurs reflektiert, sodass der Analyst der Montega AG das Rating "kaufen" und das Kursziel von 3,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 31.08.2022)