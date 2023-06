(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;



(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



ERWE Immobilien AG: vi





Börsenplätze ERWE Immobilien-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ERWE Immobilien-Aktie:

0,675 EUR +19,47% (13.06.2023, 10:19)



XETRA-Aktienkurs ERWE Immobilien-Aktie:

0,90 EUR -17,43% (13.06.2023, 09:17)



ISIN ERWE Immobilien-Aktie:

DE000A1X3WX6



WKN ERWE Immobilien-Aktie:

A1X3WX



Ticker-Symbol ERWE Immobilien-Aktie:

ERWE



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a.M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (13.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating und das Kursziel für die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) aus.ERWE habe am 11.06.2023 eine Reihe von Details zur erwarteten finanziellen Restrukturierung mitgeteilt. Die Maßnahmen seien umfangreicher ausgefallen, als von den Aktienanalysten von FMR Research erwartet. Das Ziel des Maßnahmenbündels liege im Kern in der Fortführung der operativen Geschäftstätigkeit. Weitere Umsetzungsschritte des Maßnahmenpaketes seien zeitnah zu erwarten.Bezüglich des Fremdkapitals werde eine Stundung der zum 10.06.2023 fällig gewordenen Zinszahlungen sowie eine Umwandlung der 40,0 Mio. Euro Anleihe, fällig im Dezember 2023, in Eigenkapital vorgeschlagen (Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der Anleihe). Eine darüber hinaus geplante Barkapitalerhöhung solle der Gesellschaft bis zu 12,0 Mio. Euro frische Finanzmittel zuführen. Mit bestehenden Darlehensgebern sollten weitere Einsparungen verhandelt werden. Schließlich könne es auch zu einem Verkauf von Bestandsimmobilien oder Projektentwicklungsobjekten kommen. Die Aktienanalysten von FMR Research könnten sich vorstellen, dass sich ERWE künftig auf Revitalisierungsprojekte konzentrieren werde.Nach einer ersten, überschlägigen Rechnung sähen die Aktienanalysten von FMR Research das Volumen der jetzt vorgestellten Maßnahmen bei bis zu 90,0 Mio. Euro, ohne Darlehensverhandlungen und mögliche Immobilienverkäufe. Im Rahmen dieser ersten Einschätzung hätten die Aktienanalysten von FMR Research diese Informationen der Mitteilung vom 11.06.2023 in ihrem Finanzmodell noch nicht berücksichtigt. Im Fall der geplanten Barkapitalerhöhung sei die Berücksichtigung wegen noch nicht bekannter Detailinformationen noch nicht möglich.Die Kursreaktionen (Basis: Schlusskurse vom 12.06.) bei der Aktie (-17%) und bei der Anleihe (-66%) seien sehr deutlich ausgefallen. Sollte das Maßnahmenpaket wie geplant umgesetzt werden, habe die Gesellschaft gute Chancen, das operative Geschäft längerfristig fortführen zu können. Wegen der mit der Umsetzung des geplanten Restrukturierungskonzeptes verbundenen Risiken sei derzeit die Ableitung neuer, aussagefähiger Prognosen nach Erachten der Aktienanalysten von FMR Research nicht gegeben.Daher hat Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, die Empfehlung und die Ableitung eines neuen Kursziels für die ERWE-Aktie vorübergehend ausgesetzt. (Analyse vom 13.06.2023)Disclosures:Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;