Hamburg (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) weiterhin zu kaufen.ERWE habe im Zuge des noch bis 11. August geltenden Pflichtangebots des Großaktionärs Elbstein AG jüngst eine Stellungnahme veröffentlicht, wonach Vorstand und Aufsichtsrat das Angebot auf Basis einer eingeholten Fairness Opinion als nicht angemessen beurteilen würden.Der von Elbstein gebotene gesetzliche Mindestpreis bemesse sich nach dem gewichteten Durchschnittskurs der ERWE-Aktien der letzten sechs Monate und belaufe sich auf 2,36 Euro je Aktie. Nach Einschätzung der beiden ERWE-Gremien liegt dieser Wert mit Verweis auf eine unabhängige Fairness Opinion der Solventis AG "deutlich unter dem Wert der Gesellschaft", was sich mit unserer Bewertung des Pflichtangebots deckt (vgl. Comment vom 18.07.), so Patrick Speck, Analyst der Montega AG. So falle der Substanzwert nach Zahlen ERWEs sowohl gemessen am EPRA NRV als auch dem EPRA NTA (Net Tangible Asset) mit 3,48 Euro bzw. 2,95 Euro je Aktie signifikant höher aus. Beide Werte würden die Effekte der Kapitalerhöhung vom Mai bereits berücksichtigen. Während die NRV-Berechnung davon ausgehe, dass die Immobilien dauerhaft gehalten würden, erfolge die Ermittlung des NTA unter der Annahme, dass Immobilientransaktionen stattfinden würden. Die Grunderwerbssteuer i.H.v. 13,0 Mio. Euro (per 31.03.) wirke sich daher wertmindernd auf den Portfoliowert aus.Speck stütze seine Bewertung der ERWE-Aktie aufgrund des Bestandscharakters des Immobilienvermögens auf den NRV. Dieser habe sich zum 31.03. auf 4,20 Euro je Aktie belaufen, sodass der Analyst zuletzt zur Berücksichtigung der KE-bedingten Verwässerung einen erhöhten Sicherheitsabschlag von 30% gewählt habe. Unter der Annahme eines "normalisierten" Abschlags von 15% ergäbe sich auf Basis des nun ausgewiesenen NRVs i.H.v. 3,48 Euro je Aktie ebenfalls ein fairer Wert von rund 3,00 Euro je Aktie. Insofern sehe sich Speck in seiner Einschätzung durch die jüngste Meldung bestätigt.Für Q2 hätten die beiden Maklerhäuser JLL und CBRE zudem kürzlich bekannt gegeben, dass das Transaktionsvolumen im gewerblichen Immobilienmarkt in Deutschland auf rund 12,3 Mrd. Euro gesunken sei (Q1/22: 23,8 Mrd. Euro; Q2/21: 17,6 Mrd. Euro). Zwar sei auf Halbjahressicht ein Plus von ca. 5% yoy verblieben, für das Gesamtjahr würden die Marktbeobachter u.a. aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten aber nun von einem Rückgang auf ein Volumen von etwa 70 Mrd. Euro ausgehen (-37% yoy). Hinzu komme, dass die Umsätze im Einzelhandel (Portfolioanteil ERWE: ca. 50%) nach Daten des Statistischen Bundesamts im Juni mit -8,8% yoy erheblich rückläufig gewesen seien. Daraus würden sich keine konkreten Prognosen hinsichtlich der individuellen Entwicklungsprojekte ERWEs ableiten lassen, allerdings erachte der Analyst Wertzuschreibungen in diesem Umfeld kurzfristig als äußerst unwahrscheinlich.Der anhaltende Gegenwind im Gewerbeimmobilienmarkt könnte sich als Belastung für ERWE erweisen, jedoch sieht Patrick Speck, Analyst der Montega AG, dies angesichts des signifikanten Abschlags zum Substanzwert nach wie vor übermäßig eingepreist und bestätigt das Rating "kaufen" und das Kursziel von 3,00 Euro. (Analyse vom 04.08.2022)