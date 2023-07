(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a.M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (05.07.2023/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, setzt das Rating und das Kursziel für die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) weiterhin aus.Das finanzielle Restrukturierungskonzept der ERWE sei auf ein Fortführungsszenario ausgelegt. Es basiere auf der Möglichkeit einer Sanierung aufgrund eines mehrheitlich von den Gläubigern bestätigten Plans außerhalb eines Insolvenzverfahrens, so wie es das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) vorsehe.ERWE habe nun die Ergebnisse der Abstimmung vom 29.06. bis 02.07. bekannt gegeben. Weitgehend sei den Vorschlägen des Unternehmens zugestimmt worden. Dazu gehöre unter anderem die Stundung der am 10.06.2023 fälligen Zinszahlung für die Anleihe von 3,0 Mio. Euro bis zum Fälligkeitstermin der Anleihe am 10.12.2023. Die Anleihegläubiger hätten auch dem Verzicht auf ein Kündigungsrecht im Zusammenhang mit der ausstehenden Zinszahlung sowie dem bisher nicht veröffentlichten Jahresabschluss 2022 zugestimmt. Ganz wichtig sei die erfolgte Wahl eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger, der mit entsprechenden Entscheidungsrechten für die weiteren Verhandlungen ausgestattet sei. Hier habe sich Ethenea als ein nach Einschätzung von Becker bedeutender Anleihegläubiger mit seinem Vorschlag durchgesetzt.Nicht zugestimmt worden sei dem Vorschlag einer Umwandlung der Anleihe in Eigenkapital. ERWE könne die weitere Vorgehensweise darüber jetzt mit dem gemeinsamen Vertreter verhandeln. Da der Umtausch der Anleihe inkl. der Zinsen mit 43,0 Mio. Euro rund die Hälfte des gesamten Restrukturierungsvolumens von rund 90,0 Mio. Euro ausmache, sei eine Einigung darüber nach Einschätzung des Analysten ein zentrales Element des Plans.Insbesondere die erfolgte Wahl eines gemeinsamen Vertreters sei für die erforderliche, zeitnahe Umsetzung eines Restrukturierungsplans von hoher Bedeutung. Dabei spiele eine Entscheidung über den Debt-Equity-Swap bzw. eine andere tragfähige Alternative eine wichtige Rolle. Von der erfolgreichen Umsetzung des Restrukturierungsplans würden auch die Aktionäre profitieren.Winfried Becker, Analyst von FMR Research, hat die Empfehlung für die Aktien und sein Kursziel weiterhin ausgesetzt. (Letztes Update vom 13.06.2023) (Analyse vom 05.07.2023)Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;