Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (24.11.2022/ac/a/nw)



ERWE habe heute die Zahlen zu 9M/22 vorgelegt. Trotz einer deutlichen Verbesserung des Bruttoergebnisses sei ERWE vor allem aufgrund des ausgebliebenen Rückenwinds aus der Immobilienbewertung noch tiefer in die Verlustzone gerutscht.Die Bewirtschaftungserträge der Immobilien hätten nach 9M bei rund 6,80 Mio. Euro gelegen (+21,4% yoy). Der Wachstumstrend sei im abgelaufenen Quartal mit +20,4% yoy auf 2,34 Mio. Euro annähernd stabil geblieben und das Ergebnis der Immobilienbewirtschaftung sei mit +26,5% yoy auf 1,47 Mio. Euro erneut überproportional gestiegen. Ergebnisseitig habe sich die Dynamik gegenüber H1 (+29,9% yoy) zwar etwas abgeschwächt, dies dürfte jedoch in erster Linie mit dem abflachenden Effekt aus den letzten Immobilienerwerben in Wuppertal und Bremerhaven zusammenhängen.Trotz eines absoluten Rückgangs der Personalkosten (-19,9% yoy auf 0,97 Mio. Euro) sei der Break Even in Q3 auf operativer Ebene (EBIT) mit -0,09 Mio. Euro leicht unterschritten worden (Q2: +0,62 Mio. Euro; Vj.: +3,1 Mio. Euro). Bereinigt um per Saldo positive Sondereffekte habe das adjustierte EBIT bei -0,30 Mio. Euro gelegen. Maßgeblich für die eingetrübte Ertragslage sei, dass das Ergebnis aus der Immobilienbewertung in Q3 deutlich zurückgegangen sei, mit 0,07 Mio. Euro aber noch leicht positiv ausgefallen sei (Q2: +0,43 Mio. Euro; Q1: +0,83 Mio. Euro; Q3/21: +3,74 Mio. Euro). Der starke Fair Value-Effekt im Vorjahr habe wohlgemerkt aus einem Sondergutachten infolge des Vermietungserfolgs im zukünftigen Geschäftshaus Krefeld an 1&1 resultiert. Gepaart mit leicht gestiegenen Finanzierungskosten, habe sich der Periodenverlust nach 9M auf 4,86 Mio. Euro ausgeweitet (Q3: -1,68 Mio. Euro).Per 30.09. sei der EPRA NRV auf 3,40 Euro je Aktie zurückgegangen (H1: 3,46 Euro), während sich der LTV leicht auf 70,8% verschlechtert habe (H1: 69,6%). Letzterer rangiere aber nach wie vor mit einigem Abstand zu den mit der Anleihe 2019/2023 verknüpften Covenants (< 75%). Sofern keine spürbare Aufhellung des Markt- und Zinsumfelds eintrete, würden die Aktienanalysten der Montega AG die im Jahresverlauf 2023 anstehende Refinanzierung der Anleihe (Volumen: 40,0 Mio. Euro; Kupon: 7,5%; Fälligkeit: 10.12.2023) dennoch als große Herausforderung für ERWE erachten, die weitere Kapitalmaßnahmen und gegebenenfalls Objektverkäufe bedingen könnte.Letzteres würde nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG jedoch den Charakter ERWEs als Bestandshalter infrage stellen, sodass die im NRV-Konzept im Gegensatz zu einer NAV-Bewertung als wertsteigernd einfließenden Erwerbsnebenkosten (u.a. Grunderwerbsteuer) unberücksichtigt blieben. Wenngleich dies nur ein potenzielles Negativszenario darstelle, würden die Aktienanalysten der Montega AG aufgrund der veränderten Risikolage und drohender weiterer Verwässerungen den NRV-Sicherheitsabschlag ihres Bewertungsmodells auf 40% erhöhen (zuvor: 15%).Im Einklang mit dem Immobiliensektor dürfte sich ERWE zunehmenden Risiken durch rückläufige Bewertungen und steigende Finanzierungskosten gegenübersehen. Obwohl die Aktie bereits mit hohem Abschlag zum aktuellen NRV notiere, würden die Aktienanalysten der Montega AG den Titel nur für risikobewusste Investoren als attraktiv erachten und das Kursziel auf 2,00 Euro senken (zuvor: 3,00 Euro).