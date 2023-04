Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Cloud-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG Tech). Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.



Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung stehen spezielle Applikationen für eine automatisierte Aufbereitung und Verwaltung der ESG-Daten sowie eine regelkonforme Veröffentlichung bereit. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (21.04.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "kaufen" ein.Der Trend zu steigenden Regulierungen stelle einen wesentlichen Erfolgsfaktor für die EQS Group AG dar. Dabei bilde die EU-Whistleblower-Richtlinie momentan die wichtigste Regulierung. Deren Umsetzung in nationales Recht habe sich jedoch in etlichen Ländern, darunter auch im wichtigsten EQS-Markt Deutschland, nachhaltig verzögert. Nachdem der im Dezember 2022 verabschiedete Regierungsentwurf zum deutschen Hinweisgeberschutzgesetz im Februar im Bundesrat gescheitert sei, müsse nun der Vermittlungsausschuss tätig werden. Die weitere Entwicklung bleibe abzuwarten.Aufgrund der anhaltenden Verzögerungen bei der nationalen Gesetzgebung habe die EU-Kommission bereits unter anderem gegen Deutschland ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Auch mit Blick auf daraus resultierende drohende Strafzahlungen sei zu hoffen, dass die Politik hier nun zügig zu einer Einigung finde und die Umsetzung wie von EQS erwartet bis zum dritten Quartal 2023 erfolge.Die in diesem Ausmaß nicht absehbaren Verzögerungen vor allem im deutschen Heimatmarkt hätten zum einen dazu geführt, dass die Münchner ihre ursprünglichen Planungen im vergangenen Geschäftsjahr 2022 nicht hätten erreichen können. Zum anderen solle nun auch das bislang für 2025 ausgegebene Mittelfristziel eines Umsatzes von 130 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von mindestens 30 Prozent erst 12 bis 18 Monate später realisiert werden können.Diese Entwicklungen seien sicherlich unschön, letztlich werde die EU-Hinweisgeberrichtlinie aber früher oder später auch in Deutschland umgesetzt werden. Dabei trete nach der ersten Stufe der Regulierung, die für Unternehmen ab 250 Beschäftigten gelte, bereits Ende 2023 auch die zweite Stufe in Kraft, die dann auch Firmen mit 50 bis 249 Beschäftigten erfasse.Daher bekräftige der Analyst trotz der momentan eher verhaltenen Meldelage seine grundsätzliche Überzeugung von der Wachstumsstory der EQS Group AG mit ihrem durch eine hohe Skalierbarkeit und Cashflow-Stärke geprägten Geschäftsmodell. Dabei bleibe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von gut 59 Prozent zum Jahresultimo bilanziell solide aufgestellt.Bei Ansatz des von 35,00 auf 32,00 Euro zurückgenommenen Kursziels weise die EQS-Aktie aktuell ein Upside-Potenzial von mehr als 40 Prozent auf. Daher empfiehlt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, nach wie vor, die EQS Group-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 21.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link