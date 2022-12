Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

25,00 EUR +0,81% (16.12.2022, 14:54)



Tradegate-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

24,90 EUR 0,00% (16.12.2022, 14:02)



ISIN EQS Group-Aktie:

DE0005494165



WKN EQS Group-Aktie:

549416



Ticker-Symbol EQS Group-Aktie:

EQS



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Cloud-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG Tech). Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.



Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung stehen spezielle Applikationen für eine automatisierte Aufbereitung und Verwaltung der ESG-Daten sowie eine regelkonforme Veröffentlichung bereit. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (16.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "kaufen" ein.Die Umsetzung der ersten Stufe der EU-Whistleblower-Richtlinie in nationales Recht habe sich in den für die EQS Group AG wichtigsten Märkten Deutschland und Frankreich unerwartet weiter verzögert. Auch in zahlreichen weiteren Mitgliedsstaaten stehe der Erlass entsprechender Gesetzgebungen noch aus. Immerhin sei die Regulierung in Frankreich nun im Oktober eingeführt worden und das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz sei heute endlich vom Bundestag verabschiedet worden, sodass es nach der aktuell noch ausstehenden Zustimmung des Bundesrats in den nächsten Monaten in Kraft treten dürfte.Aufgrund dieser so nicht von der Gesellschaft erwarteten und auch nicht von dieser zu vertretenden Verzögerungen rechne der Vorstand nunmehr damit, dass sich das ursprünglich für 2022 geplante starke Neukundenwachstum im Bereich der Whistleblowing-Lösungen auf die erste Jahreshälfte 2023 verschieben werde. Dementsprechend sei die Unternehmensprognose für das aktuelle Geschäftsjahr im Rahmen der Neunmonatszahlen nochmals angepasst worden. Dabei trete die zweite Stufe der EU-Whistleblower-Richtlinie bereits Ende 2023 in Kraft, woraus sich im kommenden und übernächsten Jahr weiteres Neukundenpotenzial im Bereich der Hinweisgebersysteme ergeben dürfte.Zwar seien die Auswirkungen der - außerhalb des Einflussbereichs von EQS liegenden - Verzögerungen auf die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft in 2022 unschön. Letztlich sei jedoch davon auszugehen, dass es sich nur um einen Verschiebungseffekt in das kommende Jahr handle. Daher bleibe der Analyst auch optimistisch, dass das Unternehmen die für 2025 ausgegebene Zielsetzung eines Konzernumsatzes von 130 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von mindestens 30 Prozent mit Einsetzen der erwarteten Nachholeffekte und einem zunehmenden operativen Leverage erreichen könne. Dabei bleibe die Gesellschaft mit einer Konzerneigenkapitalquote von knapp 62 Prozent zum Ende des Neunmonatszeitraums bilanziell solide aufgestellt.Zu berücksichtigen sei zudem auch die starke Marktstellung des Konzerns, der bereits jetzt der mit Abstand führende europäische Anbieter im Bereich der margenstarken cloudbasierten Hinweisgebersysteme sei. Dabei sollte die EQS Group AG mit ihrem cashflow-starken Geschäftsmodell mit einem hohen Anteil wiederkehrender Erlöse auch zukünftig von den vier Megatrends Digitalisierung, Regulierung, Globalisierung und Nachhaltigkeit profitieren können. Positive Impulse dürften auch aus der im Oktober 2022 bereits zum dritten Mal ausgerichteten European Compliance & Ethics Conference (ECEC), dem mit über 7.000 Anmeldungen aus mehr als 140 Ländern größten europäischen Branchen-Event für Compliance, Ethics und ESG, resultieren.Daher stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, die EQS-Aktie unverändert als "Kauf" ein. (Analyse vom 16.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link