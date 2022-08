Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

29,80 EUR 0,00% (23.05.2022, 13:17)



Tradegate-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

29,40 EUR -0,34% (22.08.2022)



ISIN EQS Group-Aktie:

DE0005494165



WKN EQS Group-Aktie:

549416



Ticker-Symbol EQS Group-Aktie:

EQS



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (23.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) weiterhin zu kaufen.Zwar verzögere sich die nationale Umsetzung der EU- Hinweisgeberrichtlinie in einer Vielzahl von EU-Mitgliedsstaaten, dennoch habe die EQS Group das dynamische Wachstum weiter fortsetzen können. Nur in drei Länder gebe es noch kein nationalen Gesetzesentwurf. In den wichtigsten Märkten Europas solle die EU- Hinweisgeberrichtlinie bis zum Ende des Jahres 2022 in Kraft treten, welche verlange, dass Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeiter seit spätestens 17. Dezember 2021 ein internes Meldesystem, wie das Integrity-Line-Modul der EQS Group, einführen würden.Die EQS Group habe im ersten Halbjahr 2022 insgesamt einen um 32,8% gestiegen Umsatz in Höhe von 29,92 Mio. Euro (VJ: 22,53 Mio. Euro) erwirtschaftet. Infolge der weiteren zeitlichen Verzögerung der Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie sei das Umsatzwachstum jedoch teilweise gehemmt gewesen. Dennoch habe die EQS Group von steigenden Umsätze des Integrity-Line-Moduls sowie von der Übernahme der Business Keeper GmbH profitiert. Der Umsatzbeitrag der Business Keeper GmbH belaufe sich in den ersten sechs Monaten auf 5,23 Mio. Euro. Organisch habe die EQS Group demnach ein Umsatzwachstum in Höhe von 9,6% erreicht.Am 25.02.2022 habe der Vorstand der EQS mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Bezugsrechtskapitalerhöhung beschlossen. Im Zuge der Kapitalerhöhung wurden 1.364.736 neue Aktien zu einem Preis von 33,00 Euro je Aktie ausgegeben und der Gesellschaft sei ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 45,03 Mio. Euro zugeflossen. Folglich habe sich die bilanzielle Situation der EQS deutlich verändert. Das Eigenkapital habe sich zum 30.06.2022 auf 114,00 Mio. Euro (31.12.2021: 70,24 Mio. Euro) sowie die Eigenkapitalquote auf 62,1% (31.12.2021: 37,6%) erhöht. Zugleich sei die Bilanzsumme zum 30.06.2022 leicht auf 183,51 Mio. Euro (31.12.2021: 186,84 Mio. Euro) zurückgegangen.Im Zuge der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2022 habe der Vorstand der EQS Group die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt. Jedoch erwarte der Vorstand durch die zeitliche Verschiebung der Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie in jeweiliges nationales Gesetz ein Umsatzwachstum am unteren Ende der prognostizierten Spanne. Die EQS Group rechne mit einem Umsatzanstieg von 30% bis 40% und damit mit Umsatzerlösen zwischen 65 und 70 Mio. Euro sowie einem EBITDA zwischen 6 und 10 Mio. Euro. Das Mittelfristziel, welches bis zum Geschäftsjahr 2025 das Erreichen der Umsatzmarke von 130 Mio. Euro in Aussicht stelle, sei unabhängig von der Verzögerung der EU-Hinweisgeberrichtlinie bestätigt worden.Aus Basis des angepassten DCF-Modells haben Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 43,95 Euro (bisher: 48,00 Euro) ermittelt und vergeben weiter das Rating "kaufen" für die EQS Group-Aktie. (Analyse vom 23.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link