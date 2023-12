XETRA-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Cloud-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG Tech). Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.



Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten.



Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung stehen spezielle Applikationen für eine automatisierte Aufbereitung und Verwaltung der ESG-Daten sowie eine regelkonforme Veröffentlichung bereit. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (05.12.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) auf 40,00 EUR.Die EQS Group AG habe kürzlich von dem Private Equity Software-Investor Thoma Bravo ein Übernahmeangebot von 40,00 EUR je Aktie erhalten, was wenig überraschend sei, da dies sehr nahe am Kursziel von 41,26 EUR je Aktie liege. Im Vergleich zu anderen Markteinschätzungen befinde sich die Bewertung am nächsten zum angebotenen Übernahmekurs.Thoma Bravo habe sich bereits durch unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen mit Hauptaktionären rund 60% der ausstehenden EQS-Aktien gesichert, darunter auch die Aktien des Vorstandsvorsitzenden Achim Weick. Der aktuelle Aktienkurs liege bei 39,90 EUR (Xetra 01.12.2023 13:17). Damit habe der Markt die Übernahme bereits größtenteils eingepreist.Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, passen ihr Kursziel auf 40,00 EUR an und vergeben das Rating "halten" für die EQS Group-Aktie. (Analyse vom 05.12.2023)