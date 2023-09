Die EQS Group AG habe ihre EBITDA-Prognose für das Jahr 2023 auf eine Spanne von 9 Mio. EUR bis 11 Mio. EUR festgelegt. Die Analysten der GBC AG würden davon ausgehen, dass der obere Wert dieser Spanne erreicht werde. Die GBC-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 liege bei einem EBITDA von 10,43 Mio. EUR (VJ: 4,57 Mio. EUR), was einer EBITDA-Marge von 14,2% (VJ: 7,4%) entspreche. Hier zeige sich die starke Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.



Im Kontext der mittelfristigen Guidance von EQS, die eine EBITDA-Marge von etwa 30% vorsehe, würden die Analysten der GBC AG davon ausgehen, dass in den kommenden Jahren eine schrittweise Steigerung der Marge erreicht werde. Die Analysten der GBC AG würden für das Jahr 2024 ein EBITDA von 16,95 Mio. EUR und für das Jahr 2025 ein EBITDA von 23,51 Mio. EUR prognostizieren. Dies entspreche jeweils einer EBITDA-Marge von 19,1% (2024) bzw. 21,8% (2025).



Gegenüber ihrer letzten Researchstudie (Studie vom 24.05.2023) würden die Prognosen der Analysten der GBC AG unverändert bleiben. Durch den turnusmäßigen Roll-Over-Effekt liege eine neue Kurszielbasis zum 31.12.2024 (bisher: 31.12.2023) vor und eine damit verbundene bewertungsmodellbasierte Kurszielsteigerung. Daher hätten die Analysten der GBC AG ein neues Kursziel in Höhe von 41,26 EUR (bisher: 38,00 EUR) ermittelt.



Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben für die EQS Group-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 15.09.2023)





Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:



(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

25,80 EUR -4,09% (15.09.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

25,80 EUR 0,00% (18.09.2023, 10:31)



ISIN EQS Group-Aktie:

DE0005494165



WKN EQS Group-Aktie:

549416



Ticker-Symbol EQS Group-Aktie:

EQS



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Cloud-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG Tech). Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.



Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung stehen spezielle Applikationen für eine automatisierte Aufbereitung und Verwaltung der ESG-Daten sowie eine regelkonforme Veröffentlichung bereit. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (18.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) weiterhin zu kaufen.Zum ersten Halbjahr 2023 seien die Umsatzerlöse der EQS Group um 13,1% auf 33,85 Mio. EUR (VJ: 29,92 Mio. EUR) angestiegen. Der Anteil wiederkehrender Umsatzerlöse sei von 88% auf 89% des Gesamtumsatzes angestiegen. Während alle Segmente hohe wiederkehrende Umsatzerlöse aufweisen würden, stamme das Umsatzwachstum insbesondere aus dem Bereich Compliance. Das Wachstum dieses Segmentes werde derzeit durch die Umsetzung des europäischen Hinweisgeberschutzgesetzes noch verstärkt.Durch die Liquidation der EQS Financial Markets & Media GmbH, der Equity Story RS LLC (Russland) und der EQS Group doo (Serbien) würden fortzuführende Geschäftsbereiche und aufgegebene Geschäftsbereiche ausgewiesen. Die obigen Tochter-Unternehmen seien liquidiert worden, da die Grundlage für den Geschäftsbetrieb nicht mehr gegeben gewesen sei und durch diese Maßnahme die Konzernstruktur wieder verschlankt werde. Die Umsatzerlöse der fortzuführenden Geschäftsbereiche seien um 15,5% auf 33,73 Mio. EUR (VJ: 29,19 Mio. EUR) angestiegen. Damit würden die aufgegebenen Geschäftsbereiche lediglich einen Umsatzanteil von 0,12 Mio. EUR (VJ: 0,73 Mio. EUR) ausmachen.Durch eine starke Kundengewinnung im Bereich Whistleblowing im Compliance-Segment habe sich der Umsatz um 18,9% auf 23,91 Mio. EUR (VJ: 20,11 Mio. EUR) erhöht. Die Kundenbasis sei um 33% auf 4.328 SaaS-Kunden im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Besonders in europäischen Ländern mit neuen Hinweisgeberschutzgesetzen habe die EQS Group Erfolge verzeichnet. Dies habe zu einer Umsatzsteigerung der Compliance Cloud-Produkte um 16,7% auf 17,22 Mio. EUR (VJ: 14,75 Mio. EUR) geführt.Auch im Bereich Compliance Cloud-Services seien die Umsatzerlöse für XML und LEI Services um 24,8% auf 6,69 Mio. EUR (VJ: 5,36 Mio. EUR) gestiegen, dank zusätzlicher Erträge durch Filing-Kunden für ESEF. Aufgrund von ESEF müssten Unternehmen ihre Finanzberichterstattung mithilfe von iXBRL, einer XML-Sprache, durchführen. Dabei würden alle Abschlusszahlen und Informationen standardisiert getaggt, um eine automatisierte Verarbeitung zu ermöglichen.Im ersten Halbjahr 2023 habe das Segment Investor Relations einen leichten Umsatzanstieg von 1,3% auf 9,93 Mio. EUR (VJ: 9,81 Mio. EUR) verzeichnet. Gegenwärtig verzeichne das IR-Segment aufgrund einer begrenzten Anzahl von Börsengängen nur eine geringe Wachstumsrate. Sollte sich jedoch erneut ein günstiges IPO-Fenster eröffnen, könnte dies zu stärkeren Umsatzsteigerungen im Segment führen. Die Analysten der GBC AG würden davon ausgehen, dass die Software-Entwicklung segmentseitig größtenteils abgeschlossen sei, dadurch sollte es mittelfristig zu leichten Margenverbesserungen kommen. Das Wachstum sei hauptsächlich auf das Wachstum der IR Cloud-Produkte zurückzuführen gewesen und durch die Subskriptionserlöse des IR COCKPITs.Die Umsatzerlöse der IR Cloud-Produkte seien um 7,0% auf 5,37 Mio. EUR (VJ: 5,02 Mio. EUR) angestiegen. Die Einstellung der Geschäftsaktivitäten in Russland habe zu einem Rückgang der IR Cloud-Services-Umsätze um 4,6% auf 4,57 Mio. EUR (VJ: 4,79 Mio. EUR) geführt. Im Bereich Investor Relations sei die Kundenzahl um 251 auf 2.828 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bis zum 30.06.2023 hätten 1.137 Unternehmen (VJ: 1.003 Unternehmen) SaaS-Verträge für das IR COCKPIT unterzeichnet, was zu einem 10%igen Umsatzanstieg auf EUR 3,45 Mio. geführt habe.Das EBITDA sei erwartungsgemäß überproportional um 9,5% auf 3,21 Mio. EUR (VJ: 1,14 Mio. EUR) gestiegen. Der deutliche Ergebnisanstieg sei auf die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells zurückzuführen. Weiterhin sei nun die Investitionsphase der letzten fünf Jahre größtenteils abgeschlossen worden und das Unternehmen fokussiere sich auf deutliche Margenverbesserungen.Die Personalaufwendungen seien unterproportional um 6,0% auf 20,69 Mio. EUR (VJ: 19,53 Mio. EUR) angestiegen. Die Mitarbeiterzahl habe sich jedoch auch auf 567 (VJ: 581) reduziert. Die bezogenen Leistungen hätten sich leicht um 3,2% auf 4,47 Mio. EUR (VJ: 4,33 Mio. EUR) erhöht. Dies sei auf den verstärkten Bezug von Fremdleistungen im Bereich Investor Relations Cloud Services zurückzuführen. Die sonstigen Aufwendungen seien um 2,9% auf 6,12 Mio. EUR (VJ: 5,95 Mio. EUR) gestiegen, aufgrund von Ausgaben für IT-Infrastruktur, während parallel hierzu die Aufwendungen für Beratungsleistungen abgenommen hätten, die im Vorjahr durch die Kapitalerhöhung bedingt erhöht gewesen seien.Aufgrund des negativen Konzernergebnisses sei zum 30.6.2023 das Eigenkapital leicht auf 110,83 Mio. EUR von zuvor 112,21 Mio. EUR am 31.12.2022 gesunken, wobei die Eigenkapitalquote mit 59,3% stabil geblieben sei. Die finanziellen Schulden hätten sich nach Bankschulden-Tilgungen auf 36,47 Mio. EUR (31.12.2022: 39,09 Mio. EUR) verringert.Die starke operative Leistung spiegele sich deutlich im operativen Cashflow wider. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit sei auf 5,45 Mio. EUR gestiegen, im Vergleich zu 1,45 Mio. EUR im Vorjahr. Wie erwartet sei der Cashflow aus Investitionstätigkeiten auf -1,12 Mio. EUR (Vorjahr: -1,75 Mio. EUR) gesunken, da die intensive Investitionsphase nun abgeschlossen sei. Durch die umfangreiche Tilgung von Finanzschulden sei der Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten auf -3,66 Mio. EUR (Vorjahr: -1,75 Mio. EUR) zurückgegangen.Im Rahmen der Vorstellung ihrer Halbjahreszahlen habe die Gesellschaft ihre bisherige Prognose bestätigt. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte der Vorstand ein Umsatzwachstum von 15% bis 20%, was einem Umsatz von 71 Mio. EUR bis 74 Mio. EUR entspreche. Das erwartete EBITDA liege zwischen 9 Mio. EUR und 11 Mio. EUR. Bezüglich der Kennzahl Neu-ARR, die den vertraglich festgelegten, jährlich wiederkehrenden Umsatz repräsentiere, prognostiziere die Gesellschaft ein Volumen von 9 Mio. EUR bis 12 Mio. EUR. Zudem beabsichtige sie, zwischen 2.000 und 3.000 Neukunden zu gewinnen, wobei der Großteil von diesen im Produktbereich der Hinweisgebersysteme erwartet werde.Weiterhin habe das Unternehmen vermeldet, dass die österreichische Bundesbeschaffung GmbH (BBG) der EQS Group das Partner-Siegel verliehen habe und ihre digitalen Hinweisgebersysteme in ihr Portfolio aufgenommen habe. Dadurch könnten 2.550 öffentliche Einrichtungen in Österreich die EQS Integrity Line und das BKMS System nutzen, um den Vorgaben des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes zu entsprechen, das am 25. August 2023 in Kraft getreten sei. Laut dem Management der EQS Group sei damit die EQS Group das einzige Hinweisgebersystem für die BBG. Das Bundesministerium für Justiz in Österreich setze bereits auf das EQS-System, um Missstände zu melden, und plane den Aufbau einer externen Meldestelle. Die BBG habe alle nötigen Prüfungen abgeschlossen, sodass ihre Kunden IT-Security-Checks und andere Überprüfungen sparen könnten.Die Analysten der GBC AG würden ihre Prognose bestätigen. Die Analysten der GBC AG würden zuversichtlich bleiben, dass der Umsatz im Jahr 2023 im oberen Bereich der Guidance liegen werde. Die GBC-Erwartungen würden sich auf Umsatzerlöse von 73,20 Mio. EUR für das Jahr 2023 belaufen. Die Analysten der GBC AG würden somit weiterhin eine deutliche Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr 2023 prognostizieren.Die Analysten der GBC AG seien zuversichtlich, dass die EQS Group ihre Ziele für das laufende Geschäftsjahr erreichen werde, und auch die mittelfristige Planung des Unternehmens sei gut nachvollziehbar. Mit der nationalen Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie in den europäischen Ländern werde in den kommenden Jahren eine hohe Nachfrage nach Whistleblowing-Software erwartet. Dank des neuen Cockpits mit verschiedenen Software-Modulen werde das Unternehmen in der Lage sein, umfangreiches Up- und Cross-Selling durchzuführen, was zu erheblichen Umsatzsteigerungen pro Kunde führen sollte.Darüber hinaus würden die Analysten der GBC AG davon ausgehen, dass der Megatrend Nachhaltigkeit weiterhin an Bedeutung gewinnen werde und zusätzliche Anforderungen an Unternehmen stellen werde. Hier sehe die EQS Group auch in Zukunft erhebliche Potenziale. Seit Januar 2023 sei die EU-Richtlinie für Nachhaltigkeitsberichte (CSRD) in Kraft, die Tausende von Unternehmen dazu verpflichte, Berichte gemäß der EU-Taxonomie zu erstellen und im ESEF-Format einzureichen. Dies sollte ebenfalls zu weiteren Umsatzmöglichkeiten führen.