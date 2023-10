Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt das Rating "kaufen" für die EQS Group-Aktie. (Analyse vom 06.10.2023)



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Cloud-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG Tech). Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.



Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung stehen spezielle Applikationen für eine automatisierte Aufbereitung und Verwaltung der ESG-Daten sowie eine regelkonforme Veröffentlichung bereit. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).Im Rahmen der Vorstellung ihrer Halbjahreszahlen habe die EQS Group AG ihre bisherige Prognose bestätigt. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte der Vorstand ein Umsatzwachstum von 15% bis 20%, was einem Umsatz von 71 Mio. Euro bis 74 Mio. Euro entspreche. Das erwartete EBITDA liege zwischen 9 Mio. Euro und 11 Mio. Euro. Bezüglich der Kennzahl Neu-ARR, die den vertraglich festgelegten, jährlich wiederkehrenden Umsatz repräsentiere, prognostiziere die Gesellschaft ein Volumen von 9 Mio. Euro bis 12 Mio. Euro. Zudem beabsichtige sie, zwischen 2.000 und 3.000 Neukunden zu gewinnen, wobei der Großteil von diesen im Produktbereich der Hinweisgebersysteme erwartet werde.Weiterhin habe das Unternehmen vermeldet, dass die österreichische Bundesbeschaffung GmbH (BBG) der EQS Group das Partner-Siegel verliehen habe und ihre digitalen Hinweisgebersysteme in ihr Portfolio aufgenommen habe. Dadurch könnten 2.550 öffentliche Einrichtungen in Österreich die EQS Integrity Line und das BKMS System nutzen, um den Vorgaben des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes zu entsprechen, das am 25. August 2023 in Kraft getreten sei.Laut dem Management der EQS Group sei damit die EQS Group das einzige Hinweisgebersystem für die BBG. Das Bundesministerium für Justiz in Österreich setze bereits auf das EQS-System, um Missstände zu melden, und plane den Aufbau einer externen Meldestelle. Die BBG habe alle nötigen Prüfungen abgeschlossen, sodass ihre Kunden IT-Security-Checks und andere Überprüfungen sparen könnten.Der Analyst bestätige seine Prognose. Er bleibe zuversichtlich, dass der Umsatz im Jahr 2023 im oberen Bereich der Guidance liegen werde. Seine Erwartungen würden sich auf Umsatzerlöse von 73,20 Mio. Euro für das Jahr 2023 belaufen. Er prognostiziere somit weiterhin eine deutliche Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr 2023.Der Analyst sei zuversichtlich, dass die EQS Group ihre Ziele für das laufende Geschäftsjahr erreichen werde, und auch die mittelfristige Planung des Unternehmens sei gut nachvollziehbar. Mit der nationalen Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie in den europäischen Ländern werde in den kommenden Jahren eine hohe Nachfrage nach Whistleblowing-Software erwartet. Dank des neuen Cockpits mit verschiedenen Software-Modulen werde das Unternehmen in der Lage sein, umfangreiches Up- und Cross-Selling durchzuführen, was zu erheblichen Umsatzsteigerungen pro Kunde führen sollte.Die EQS Group AG habe ihre EBITDA-Prognose für das Jahr 2023 auf eine Spanne von 9 Mio. Euro bis 11 Mio. Euro festgelegt. Der Analyst gehe davon aus, dass der obere Wert dieser Spanne erreicht werde. Seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 liege bei einem EBITDA von 10,43 Mio. Euro (VJ: 4,57 Mio. Euro), was einer EBITDA-Marge von 14,2% (VJ: 7,4%) entspreche. Hier zeige sich die starke Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.Im Kontext der mittelfristigen Guidance von EQS, die eine EBITDA-Marge von etwa 30% vorsehe, gehe der Analyst davon aus, dass in den kommenden Jahren eine schrittweise Steigerung der Marge erreicht werde. Er prognostiziere für das Jahr 2024 ein EBITDA von 16,95 Mio. Euro und für das Jahr 2025 ein EBITDA von 23,51 Mio. Euro. Dies entspreche jeweils einer EBITDA-Marge von 19,1% (2024) bzw. 21,8% (2025).Auf dieser Basis habe der Analyst ein Kursziel in Höhe von 41,26 Euro ermittelt, welches deutlich oberhalb des aktuellen Aktienkurses in Höhe von 27,00 Euro liege.